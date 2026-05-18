Το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό ID. Polo GTI

Το Volkswagen GTI της νέας εποχής, ακριβώς 50 χρόνια μετά το ντεμπούτο του πρώτου GTI, έγινε ηλεκτρικό.

Το εντελώς νέο ID. Polo GTI, ισχυρό και με κίνηση στους εμπρός τροχούς, συνεχίζει την κληρονομιά του πρώτου Golf GTI του 1976. Εκτός από το μπροστινό μπλοκέ διαφορικό, ο βασικός τεχνικός εξοπλισμός περιλαμβάνει την προσαρμοζόμενη σπορ ανάρτηση DCC και το προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης ειδικά σχεδιασμένα για το GTI. Επιπλέον, η υψηλή ισχύς των 226 ίππων (166 kW) και η μέγιστη ροπή των 290 Nm, το καθιστούν πανίσχυρο, επιταχύνοντας σε 6,8 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, με 175 χλμ./ώρα τελική ταχύτητα.

Ένα άλλο νέο χαρακτηριστικό είναι το προφίλ οδήγησης GTI, το οποίο ενεργοποιείται από ένα κουμπί στο σπορ τιμόνι. Επίσης, το κόκπιτ αλλάζει με συνδυασμό χρωμάτων και γραφικών.

Η δε μπαταρία νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου (NMC) με ενεργειακό περιεχόμενο 52 kWh (καθαρό), επιτρέπει αυτονομία έως 424 χλμ. και μπορεί να φορτιστεί σε σταθμούς DC με έως 105 kW.

Το νέο ID. Polo GTI, ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Volkswagen Pure Positive, με ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, εμβληματική κόκκινη λωρίδα που εκτείνεται σχεδόν σε όλο το πλάτος, τρισδιάστατο λογότυπο GTI ενσωματωμένο στα αριστερά, λωρίδα φωτισμού LED, φωτιζόμενο σήμα VW και νέους προβολείς LED matrix. Η εισαγωγή αέρα με το χαρακτηριστικό κυψελωτό μοτίβο GTI βρίσκεται ελαφρώς χαμηλότερα και δύο κόκκινα κάθετα στοιχεία είναι ενσωματωμένα στις εξωτερικές περιοχές.

Στο πίσω μέρος φέρει αεροτομή οροφής που χωρίζεται στη μέση, στοιχεία LED, φωτιζόμενο λογότυπο της VW, και μαύρο διαχύτη.

Στην καμπίνα, το κόκκινο και το μαύρο κυριαρχούν, με σπορ τιμόνι GTI, καθίσματα επενδυμένα με ύφασμα που επαναπροσδιορίζει το θρυλικό καρό σχέδιο των ιστορικών μοντέλων GTI, και δύο χειριστήρια για τη ρύθμιση του επιπέδου ανάκτησης ενέργειας στο τιμόνι.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων με διαγώνιο 26 εκ. (10,25 ίντσες), παραμετροποιείται και προσφέρει διαφορετικές προβολές. Εάν ο οδηγός χρησιμοποιήσει το κουμπί View στο τιμόνι για να ενεργοποιήσει τη ρετρό οθόνη, για παράδειγμα, τα όργανα μετατρέπονται στο στυλ ενός Golf I.

Η οθόνη αφής του συστήματος ψυχαγωγίας που βρίσκεται στο κέντρο του ταμπλό έχει διαγώνιο 32,77 εκ. (12,9 ίντσες) και είναι τόσο μεγάλη όσο ένα premium tablet. Εάν η ρετρό οθόνη είναι ενεργή, εμφανίζονται επίσης γραφικές λεπτομέρειες στο στυλ του Golf I. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η οθόνη κομματιών για τραγούδια, η οποία στη συνέχεια εμφανίζεται ως κασέτα, που μας θυμίζει παλαιότερες δεκαετίες.

Ο χώρος στην καμπίνα είναι κατά 1,9 εκ. μεγαλύτερος από το Polo GTI με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ενώ ο όγκος του χώρου αποσκευών έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 25% – από 351 σε 441 λίτρα. Επίσης, έχει ικανότητα ρυμούλκησης έως 1,2 τόνους (με φρένο, κλίση 12%).

Το ID. Polo GTI διαθέτει μεγάλο αριθμό συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, τελευταίας τεχνολογίας.

Στη Γερμανία οι τιμές θα ξεκινούν λίγο κάτω από 39.000 ευρώ.

Κάπου εκεί θα είναι και οι τιμές στην Ελλάδα, όπου θα διατίθεται από το φθινόπωρο του 2026.