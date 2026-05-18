Οι πολλές επαφές επηρέασαν τους οδηγούς της Citroen στα E-Prix της Formula E στο Μονακό

Το Μονακό δεν αποδείχθηκε ιδανικό για τη Citroen, η οποία πήγε για τον 9ο και 10ο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula E με φιλοδοξίες.

Στον πρώτο αγώνα, όπως έγραψα σχετικά, με γεμάτες εξέδρες και καλό καιρό, οι δύο οδηγοί της Ζαν-Ερίκ Βερνιέ και Νικ Κάσιντι, πήραν την 9η θέση και τη 16η θέση, χάνοντας οριακά την πρόκριση στον τελικό των επίσημων δοκιμών.

Ο πρώτος αγώνας του Σαββατοκύριακου παρουσίασε μια μοναδική στρατηγική πρόκληση, με λειτουργία Pit Boost μαζί με ένα μόνο 6λεπτο Attack Mode. Η διαχείριση της ενέργειας, της θέσης στην πίστα και του χρονισμού αποδείχθηκε κρίσιμη σε ένα σιρκουί δρόμου όπου οι ευκαιρίες προσπέρασης είναι περιορισμένες.

Στον αγώνα, και οι δύο οδηγοί έδωσαν μάχες, αλλά ο Κάσιντι με ποινή 10 δευτερολέπτων, λόγω επαφής, τερμάτισε στην 9η θέση, ενώ με ποινή 5 δευτερολέπτων τιμωρήθηκε και ο Βερνιέ, που μαζί με ένα κλατάρισμα τερμάτισε στη 16η θέση.

Την Κυριακή, ο 10ος αγώνας βρήκε τον Βερνιέ στην 4η θέση της εκκίνησης και τον Κάσιντι στην 16η, καθώς δυσκολεύτηκε να βρει τη σωστή ισορροπία με το μονοθέσιο και τις ρυθμίσεις φρένων.

Στον αγώνα οι δύο οδηγοί ανέφεραν προβλήματα στο στήσιμο και τη διαχείριση ενέργειας, με την ομάδα να συνεχίζει να αναζητά το βέλτιστο στήσιμο του μονοθεσίου σε ένα πρωτάθλημα όπου τα περιθώρια είναι εξαιρετικά στενά.

Αμέσως μετά τα μέσα του αγώνα, και οι δύο οδηγοί ενεπλάκησαν σε ξεχωριστά συμβάντα που επηρέασαν τη συνέχεια, με τον Βερνιέ να τερματίζει στη 16η θέση, και τον Κάσιντι στη 18η θέση μετά από ένα ατυχές συμβάν.

Ο Βερνιέ μολονότι έκανε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα, βρέθηκε εκτός βαθμολογούμενης δεκάδας.

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του διπλού αγώνα του Μονακό θα αποδειχθούν πολύτιμα καθώς η Citroen Racing Formula E Team κοιτάζει τον επόμενο αγώνα της 12ης σεζόν, στη Sanya της Κίνας στις 20 Ιουνίου.

Έως τις 31 Μαΐου παρατείνεται το πρόγραμμα απόσυρσης της Citroen

Στην παράταση έως τις 31 Μαΐου 2026, του πολύ επιτυχημένου προγράμματος απόσυρσης Citroen, προχώρησε ο όμιλος Συγγελίδη, εισαγωγική εταιρεία της γαλλικής μάρκας.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απόσυρσης χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο επιτυχημένες εμπορικές ενέργειες της Citroen, και προσφέρει ελκυστικές τιμές αγοράς νέου μοντέλου, με θερμικό, υβριδικό ή ηλεκτρικό μοτέρ, συνδυάζοντας σημαντικό όφελος από την απόσυρση παλαιού οχήματος, πιο ρυπογόνου και με πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

Μάλιστα, πολλοί συνδύασαν την απόσυρση με αγορά ηλεκτρικού μοντέλου Citroen, γεγονός που αποτυπώθηκε στην κατακόρυφη αύξηση των παραγγελιών για ηλεκτρικά οχήματα τους τελευταίους μήνες. Πρωταγωνιστές του ενδιαφέροντος είναι τα νέα e-C3 και e-C3 Aircross.

Η Citroen συνεχίζει να προσφέρει 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και οδική βοήθεια σε όλη τη γκάμα των επιβατικών της μοντέλων.

Οι εισαγωγικές τιμές των μοντέλων Citroen:

C3 Turbo 100hp Manual YOU 16.900€

C3 Hybrid 110hp Automatic PLUS 21.500€

C3 Electric 113hp Urban Range PLUS 17.900€

C3 Aircross Turbo 100hp Manual YOU 18.500€

C3 Aircross Hybrid 145 Automatic PLUS 22.900€

C3 Aircross Electric Extended Range YOU 20.900€

C4 Hybrid 145hp Automatic Plus Pack 22.900€

C5 Aircross Hybrid 145hp Automatic YOU 28.900€