Ανάβαση Αχλαδοκάμπου 11-12 Οκτωβρίου 2025

Επιστροφή στη δράση για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων, με τον 6ο αγώνα της χρονιάς.

Η Ανάβαση Αχλαδόκαμπου 2025 προσμετρά και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστορικών και στο Κύπελλο Αναβάσεων Νοτίου Ελλάδος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αγώνας διοργανώνεται από το Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α., με την υποστήριξη της ΟΜΑΕ (Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος).

Ο αγώνας θα γίνει στις 11-12/10/2025 στην ιστορική διαδρομή της Π.Ε.Ο. Άργους Τρίπολης. Μια διαδρομή με μεγάλο πλάτος στα περισσότερα σημεία της, με στροφές και φουρκέτες όλων των ειδών και άσφαλτο προδιαγραφών αυτοκινητοδρομίου που δεν γλιστράει.

Με μήκος 6,4 χλμ. είναι η μεγαλύτερη σε μήκος από όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος με πολλά τεχνικά κομμάτια.

Οι θεατές θα παρακολουθήσουν έντονες μάχες σε όλες της κατηγορίες και κλάσεις με αγωνιστικά αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών, από τα Ιστορικά που θυμίζουν το έντονο παρελθόν των Αγώνων Αναβάσεων της χώρας μας, έως τα σύγχρονα και τα πανίσχυρα της Formula Saloon.



Η διαδρομή, απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα από το Άργος και 35 χιλιόμετρα από την Τρίπολη. Η είσοδος των θεατών στην διαδρομή με αυτοκίνητο θα επιτρέπεται και από τις δύο πλευρές και υπάρχει πολύς και ασφαλής χώρος παρακολούθησης της Ανάβασης.