Φοβερή νίκη του Thierry Neuville στην Πορτογαλία

Ο άτυχος της Κροατίας, Τιερί Νεβίλ με το Hyundai, κατάφερε να κερδίσει στην Πορτογαλία, σήμερα, στον 6ο αγώνα του WRC, και να αναπτερώσει το ηθικό του για τη συνέχεια.

Ο Βέλγος πρωταθλητής του 2024 δεν είχε καταφέρει να ανέβει στο πόντιουμ κανενός αγώνα από τους 5 μέχρι τώρα, και σήμερα νίκησε στην Πορτογαλία.

Ο Νεβίλ που ήταν κοντά στον Οζιέ, ο οποίος με την Toyota πήγαινε για την 8η νίκη του στην Πορτογαλία, εκμεταλλεύτηκε τη ζημιά του Γάλλου, και τελικά κατάφερε να κερδίσει με μια διαφορά 16,3 δευτ. από τον Ολιβερ Σόλμπεργκ με ένα άλλο Yaris.

Ήταν η 23η νίκη του Νεβίλ στο WRC, ο οποίος το ευχαριστήθηκε δεόντος.

Ο Οζιέ περίμενε προφανώς κάτι πολύ περισσότερο από την 6η θέση, που τον έφερε μειονεκτικά σε σχέση με τη διεκδίκηση του τίτλου.

Ο Σόλμπεργκ τερμάτισε 2ος και ο Έβανς 3ος με τα δύο Toyota.

Επόμενο ράλι στην Ιαπωνία, 28-31 Μαΐου 2026.