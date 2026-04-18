Driveit

Ανάβαση Κύμης «Γιάννης Ηλιόπουλος» 16 και 17 Μαΐου

Συνεχίζεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων σε μια φημισμένη διαδρομή
Ο Μάριος Ηλιόπουλος, πρωταθλητής Αναβάσεων
Δημήτρης Μπαλής

Μετά την Ανάβαση της Πιτίτσας που άνοιξε την αυλαία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων για το 2026, την Ανάβαση Ελασσόνας και την επικείμενη Ανάβαση Ριτσώνας, στις 18 Απριλίου, σειρά έχει η Κύμη.

Το Σαββατοκύριακο 16-17 Μαΐου, θα διεξαχθεί η 24η Ανάβαση Κύμης «Γιάννης Ηλιόπουλος», την οποία διοργανώνει το αθλητικό σωματείο Start Line σε συνεργασία με τον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου.

Ο 4ος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων-Ιστορικών αλλά και ο 3ος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος CrossCar, επιστρέφουν και πάλι στη γνωστή διαδρομή των 52 στροφών, από το λιμάνι μέχρι την πόλη της Κύμης, η οποία έχει πλέον ενισχυθεί με 400 μέτρα μπαριέρες, με γνώμονα την συνεχή βελτίωση και ασφάλεια του αγώνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
279
162
158
106
104
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo