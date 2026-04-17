Άγγιξαν το 70% μερίδιο αγοράς τα SUV τον Μάρτιο στην Ελλάδα

Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι μοναδικό, πανευρωπαϊκό φαινόμενο, καθώς στην αγορά του αυτοκινήτου κυριαρχούν τα SUV αμαξώματα, όλων των μεγεθών / κατηγοριών.

Είχαμε γράψει στις 3 Απριλίου για τον αριθμό των πωλήσεων νέων ΙΧ τον Μάρτιο, που τελικά, ύστερα από την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, ήταν 14.713 μονάδες, ήτοι +15,7% από τον Μάρτιο του 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τρίμηνο έκλεισε στις 34.815 μονάδες, αυξημένο κατά 4,9%, έναντι του αντίστοιχου, πρώτου τριμήνου του 2025.

Από αυτές τις πωλήσεις, οι 2.295 μονάδες είναι αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα και οι 2.315 είναι plug-in hybrid, γνωρίζοντας μεγάλη αύξηση από πέρυσι, κατά 13,6% και 13,8%, αντίστοιχα.

Ωστόσο, αυτό που εντυπωσιάζει, είναι ότι τα SUV όλων των μεγεθών / κατηγοριών, έφτασαν να είναι το 69,7% της αγοράς τον Μάρτιο και το 68,8% στο τρίμηνο, έναντι 63,6% στο περσινό τρίμηνο (+5,2%). Με τέτοια αυξανόμενη τάση, ουδείς μπορεί να οριοθετήσει το ποσοστό που θα έχουν τα SUV στο τέλος της χρονιάς, ούτε το πότε θα σταματήσει αυτό το μοναδικό φαινόμενο. Το επισημαίνω διότι στο εξωτερικό ναι μεν τα SUV είναι σε υψηλό επίπεδο πωλήσεων, όμως σε χαμηλότερα ποσοστά. Στην Ελλάδα έχουν γίνει μόδα!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τώρα, ως προς τα συστήματα κίνησης, τα υβριδικά κατέχουν το 57,2% της αγοράς (+8,5% από πέρυσι), όταν στην Ευρώπη είναι στο 38,7%. Να μια ακόμα παραδοξότητα στην Ελλάδα.

Τα αμιγώς βενζινοκίνητα είναι στο 24,7% (-9,4%) και στην Ευρώπη στο 22,5%.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά κατέχουν το 6,6%, με οριακή αύξηση (+0,5%), από πέρυσι, αλλά στην Ευρώπη βρίσκονται στο 9,8%, γνωρίζοντας μεγάλη διείσδυση.

Τα plug-in hybrid έχουν κι αυτά 6,6% (+0,5%), με την Ευρώπη να δίνει το εντυπωσιακό 18,8%.

Τα πετρελαιοκίνητα είναι στο 2,6% (-1,1%), με την Ευρώπη να βρίσκεται στο 8,1%, καθώς πολλοί θέλουν ακόμα diesel, ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη.

Καταλήγοντας, τα διπλού καυσίμου βενζίνης / υγραερίου έχουν το 2,3% της αγοράς (+1,0%), ενώ στην Ευρώπη έχουν το 2,2%.