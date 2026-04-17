Επετειακή έκδοση Range Rover Sport Twenty Edition σε ήπια υβριδικό και plug-in hybrid

Για να γιορτάσει τα 20 χρόνια του Range Rover Sport, η βρετανική μάρκα, που ανήκει στην ινδική Tata Motors, αλλά κατασκευάζει στην Κίνα τα αυτοκίνητα σε συνεργασία με την Chery, παρουσιάζει την περιορισμένης παραγωγής TWENTY Edition.

Το μοντέλο θα είναι σύντομα διαθέσιμο σε τρεις αποχρώσεις: Sanguinello Orange, Santorini Black και Ostuni White, με ειδικά φινιρίσματα. Το Black Exterior Pack δημιουργεί μια διακριτική σιλουέτα, που συμπληρώνεται από την ανάγλυφη επιγραφή «TWENTY» και ζάντες 23 ιντσών σε γυαλιστερό ασημί φινίρισμα Gloss Sparkle Silver ή, προαιρετικά, σε γυαλιστερό μαύρο.

Στο εσωτερικό, φωτιζόμενα μαρσπιέ με την επιγραφή «TWENTY» και αντίστοιχη σήμανση στην κεντρική κονσόλα υπογραμμίζουν τον αποκλειστικό χαρακτήρα της έκδοσης. Φέρει καθίσματα Ebony Windsor, προερχόμενα από το κορυφαίο μοντέλο επιδόσεων Range Rover Sport SV, επενδύσεις από σφυρήλατο ανθρακόνημα και επένδυση οροφής από μαύρο suedecloth.

Τα κινητήρια συστήματα είναι δύο: ένα με Twin Turbo V8 mild hybrid βενζινοκινητήρα 4.4lt που αποδίδει 540 ίππους, και ένα Plug-in Electric Hybrid P550e, που συνδυάζει έναν εξακύλινδρο βενζινοκινητήρα Ingenium 3.0lt με έναν ηλεκτροκινητήρα 105 kW και μπαταρία 38,2 kWh, αποδίδοντας 550 ίππους, με ηλεκτρική αυτονομία έως 115 χλμ. και εκπομπές CO2 από 18 γρ./χλμ..

Η ιστορία

Από το ντεμπούτο του στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το Range Rover Sport συνεχίζει να εξελίσσεται, μέσα από τρεις γενιές. Το 2013, το μοντέλο δεύτερης γενιάς σημείωσε νέο ρεκόρ για SUV παραγωγής στο Pikes Peak Hill Climb στις ΗΠΑ, ενώ πέντε χρόνια αργότερα έγινε το πρώτο όχημα που ανέβηκε τα 999 σκαλοπάτια του Heaven’s Gate στην Κίνα, αντιμετωπίζοντας συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης και κλίσεις έως 45 μοίρες. Μεταξύ άλλων επιτευγμάτων, το Range Rover Sport σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο σε διαδρομή 800 χλμ. στην έρημο Empty Quarter στη Σαουδική Αραβία και, με αφορμή την παρουσίαση της τρίτης γενιάς, ανέβηκε 193 μέτρα στο φράγμα Kárahnjúkar στην Ισλανδία.