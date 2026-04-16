Γευματίζοντας στην αεροτομή της Porsche 911 GT3 RS

Ο Simone Zanoni, γεννημένος το 1976 και μεγαλωμένος σε ένα αγρόκτημα στην περιοχή της Λομβαρδίας, στην Ιταλία, είχε τη γιαγιά του ως συνδετικό κρίκο με την παραδοσιακή ιταλική κουζίνα, αποκτώντας πάθος για αυθεντικά, υψηλής ποιότητας υλικά, από παιδί. Μεγαλώνοντας, έμαθε και την Porsche.

Μετά την εκπαίδευσή του στη μαγειρική, πέρασε χρόνο σε μερικές από τις πιο διάσημες κουζίνες, συμπεριλαμβανομένου του Restaurant Gordon Ramsay στο Λονδίνο – το μοναδικό κατάστημα στην πόλη με τρία αστέρια MICHELIN. Το 2016, ανέλαβε τη διεύθυνση του Le George στο Four Seasons Hotel George V στο Παρίσι, το οποίο κέρδισε ένα αστέρι MICHELIN υπό την ηγεσία του το 2017. Την ίδια χρονιά, δημιούργησε έναν λαχανόκηπο 3.000 τετραγωνικών μέτρων στις Βερσαλλίες για το εστιατόριο – μια σκόπιμη επιστροφή στις ρίζες του από τη Λομβαρδία. Εκτός από τη μαγειρική, ο Zanoni είναι επίσης παθιασμένος με την Porsche. Και αν υπάρχει μια στιγμή για να ξεφύγει από τον γρήγορο ρυθμό της ζωής του στην κουζίνα, την απολαμβάνει στην πίστα αγώνων με την 911 GT3 RS που διαθέτει.

Απαντώντας στις ερωτήσεις των ανθρώπων της Porsche, είπε για την αγάπη ότι είναι η ένταση και η ενέργεια που νιώθεις όταν ένα πιάτο είναι τόσο επιτυχημένο όσο το φανταζόσουν!

Περιγράφοντας με τρεις λέξεις την Porsche 911, ανέφερε: Διαχρονική, ακριβής, συναισθηματική, κι όταν ρωτήθηκε τι δεν θα έκανε ποτέ σε μια 911, απάντησε να την οδηγήσει χωρίς σεβασμό, διότι είναι η κουλτούρα της μηχανικής, ενώ θα του μείνει αξέχαστος ο πρώτος γύρος που οδήγησε με μια 911 GT3 RS στην πίστα.

Ο Simone Zanoni αισθάνεται ευτυχισμένος όταν πίνει έναν τέλειο εσπρέσο, κάνει τζόκινγκ στο ηλιοβασίλεμα, και τρώει φρέσκο ​​ψωμί με ελαιόλαδο.

Ο αγαπημένος του δρόμος είναι το Tonale Pass στην Ιταλία, μπορεί να του αποσπάσουν την προσοχή οι νέες ιδέες για πιάτα, σε ένα έρημο νησί θα έπαινε ένα μαχαίρι, ένα τηγάνι και τον ήχο μιας μηχανής Porsche, θαυμάζει τον Enzo Ferrari, έχει αγαπημένη ταινία το Le Mans με τον Steve McQueen, και το πιο πολύτιμο απόκτημά του ήταν το μαχαίρι του και το αγωνιστικό του κράνος, που αντιπροσωπεύουν την πειθαρχία και την ακρίβεια.