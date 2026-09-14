Αναβαθμίσεις στα νέα μοντέλα Σειράς 40 της Volvo

Το ανανεωμένο εξωτερικό στυλ αναβαθμίζει τα μοντέλα Volvo της Σειράς 40. Φέρουν νέα σχεδίαση των προβολέων Matrix LED στο σχήμα του Σφυριού του Θωρ, αναβαθμισμένη μάσκα, ανασχεδιασμένο εμπρός προφυλακτήρα, καπό και εμπρός φτερά. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Στο πίσω μέρος, για τα XC40 και EX40 η αναβάθμιση περιλαμβάνει νέα φώτα LED και νέα σχεδίαση για την πόρτα του χώρου αποσκευών και τον προφυλακτήρα, ενώ το EC40 διατηρεί το ξεχωριστό του στυλ. Το XC40 αποκτά επίσης νέους τροχούς σε διαστάσεις 18, 19 και 20 ιντσών. Το εσωτερικό διαθέτει μια πιο ευκρινή οθόνη 11,2 ιντσών, που προσφέρει κάνει την αλληλεπίδραση με το αυτοκίνητο ταχύτερη και πιο εύκολη.

Εξοπλισμένα με το Google Gemini, τον βοηθό AI επόμενης γενιάς της Google, τα νέα μοντέλα της Σειράς 40 προσφέρουν μία φυσική συνομιλία, από τον προγραμματισμό ταξιδιών και την εύρεση ιδανικών σημείων για στάση, έως τη διαχείριση μηνυμάτων εν κινήσει. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Διαθέτουν και αναβαθμισμένο ασύρματο φορτιστή smartphone, νέες premium επιλογές στις επενδύσεις και τον διάκοσμο, με επιλογή σε δερμάτινη επένδυση σε συνδυασμό με στοιχεία ξύλου, ή αλουμινίου, ενώ η καμπίνα έχει και φωτισμό. Στον τομέα της ασφάλειας, τα νέα μοντέλα Σειράς 40 συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες, με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά, χάρη στο νέο προηγμένο λογισμικό και στη νέα πλατφόρμα αισθητήρων. Με νέα εμπρός και γωνιακά ραντάρ, νέα εμπρός κάμερα, νέα πίσω γωνιακά ραντάρ, 12 νέους αισθητήρες υπερήχων και νέες κάμερες στάθμευσης, το αυτοκίνητο επωφελείται από πιο ολοκληρωμένη εποπτεία του γύρω περιβάλλοντος, βοηθώντας τους οδηγούς να αισθάνονται πιο σίγουροι πίσω από το τιμόνι.