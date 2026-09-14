Ποιο είναι το best seller μεταχειρισμένο της Opel;

Το Opel Corsa είναι ένα από τα πιο αγαπημένα αυτοκίνητα της κατηγορίας Β στην ελληνική και την παγκόσμια αγορά.



Το Corsa λανσαρίστηκε το 1982 και αποτελεί το best seller της γερμανικής φίρμας, ενώ απολαμβάνει παγκόσμια αποδοχή μέχρι σήμερα στην 6η πλέον γενιά του.



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Επιλέξαμε να σας προτείνουμε την πέμπτη γενιά (2014-2019) του Opel Corsa (με την κωδική ονομασία Ε), καθώς το συγκεκριμένο μοντέλο είναι πολύ δημοφιλές στην αγορά των μεταχειρισμένων, παραμένει σύγχρονο, υπάρχουν πολλές επιλογές σε καλές τιμές και έχει επιδείξει ανθεκτικότητα σε βάθος χρόνου.



Η εν λόγω γενιά αποτέλεσε ένα ακόμη success story των Γερμανών με πωλήσεις που έφτασαν τις 1.3 εκατομμύρια μονάδες.



Η σχεδίαση του Corsa E διατηρείται σύγχρονη, δεν υστερεί σε τεχνολογία, είναι σχετικά άνετο, πρακτικό με θήκες για μικροαντικείμενα και έχει χώρους. Το ποιοτικό εσωτερικό αποδεικνύεται και ανθεκτικό, αφού δε δείχνει σημάδια φθοράς ακόμα και στα πρώτα μοντέλα της γενιάς. Τα πλαστικά είναι μαλακά στο ταμπλό, με κάποιες γυαλιστερές επιφάνειες, ενώ σε εκδόσεις με πιο πλούσιο εξοπλισμό, συναντάμε το σύστημα πολυμέσων IntelliLink με οθόνη αφής 7 ιντσών.



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Η αξιοπιστία είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επιλογή του. Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα ή θέματα που να πρέπει να προσέξει κανείς, ούτε συγκεκριμένες βλάβες στα μηχανικά μέρη ή στους κινητήρες, εκτός από την αντικατάσταση αναλώσιμων κάτι που έχει να κάνει με το πέρασμα του χρόνου.

Opel Corsa 2015

Υπάρχουν Opel Corsa που διαθέτουν το προαιρετικό σύστημα πολυμέσων IntelliLink με οθόνη αφής 7 ιντσών.

Κινητήρες

Η πέμπτη γενιά εφοδιάζεται με ατμοσφαιρικούς βενζινοκινητήρες 1.2lt των 70 ίππων και 1.4lt με 90 ίππους και turbo 1.4lt με 100 ίππους, καθώς και με τρικύλινδρο turbo κινητήρα 1.0lt με απόδοση 90 και 115 ίππων, ενώ η diesel έκδοση με τον 1.300άρη κινητήρα αποδίδει 75 και 95 ίππους. Σημειώστε πως διατίθεται και με κινητήρα διπλού καυσίμου. Συγκεκριμένα το Opel Corsa LPG με εργοστασιακό σύστημα LPG και 1.400άρη κινητήρα με απόδοση 90 ίππους.

Opel Corsa 2015

Στην κορυφή της γκάμας, συναντάμε τον 1.600άρη turbo βενζινοκινητήρα απόδοσης 207 ίππων που φοράει το hot hatch Opel Corsa OPC.



Όλοι οι κινητήρες είναι αξιόπιστοι και δεν έχουν σημειωθεί ζημιές ή συγκεκριμένα προβλήματα και αδυναμίες.



Στην πράξη

Στο δρόμο το Opel Corsa της πέμπτης γενιάς είναι σχετικά άνετο και μπορείτε να κάνετε πολλά απροβλημάτιστα χιλιόμετρα μαζί του και κυρίως οικονομικά, καθώς όλοι οι κινητήρες της γκάμας (πλην του OPC) έχουν χαμηλή κατανάλωση.

Η κύλιση είναι αρκετά καλή, ενώ δεν έχει επηρεαστεί ακόμα και για τα μοντέλα που πλησιάζουν τα 12 χρόνια. Δεν υπάρχουν αναφορές για ύποπτους θορύβους ή τριγμούς από μηχανικά μέρη και αναρτήσεις.



Στις στροφές έχει ουδέτερη συμπεριφορά και αντεπεξέρχεται αξιοπρεπώς και με ασφάλεια.



Μην παραλείψετε να ελέγξετε για σκουριές στο αμάξωμα, ειδικά εάν το Opel Corsa της επιλογής σας προέρχεται από τις βόρειες χώρες της Ευρώπης, αν και δεν έχουν παρατηρηθεί τέτοια φαινόμενα.

Στις μπροστινές θέσεις οδηγός και συνοδηγός ταξιδεύουν άνετα, ενώ και στις πίσω δύο ενήλικες μπορούν να κινηθούν απροβλημάτιστα. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 285 λίτρα και αγγίζει τα 1.120 λίτρα με αναδιπλωμένες τις πλάτες των πίσω καθισμάτων.

Τιμές

Η τιμή του Opel Corsa της πέμπτης γενιάς (2014-2019) είναι προσγειωμένη και υπάρχουν επιλογές για όλα τα βαλάντια. Ενδεικτικά, η τιμή των μοντέλων του 2014 ξεκινά από περίπου 3.500 ευρώ, ενώ υπάρχουν πολλές προτάσεις που φτάνουν τα 14.000 ευρώ στις τελευταίες χρονολογίες της γενιάς αυτής.



Ο μέσος όρος τιμής κυμαίνεται από 10.000 έως 11.000 ευρώ. Ακριβώς επειδή υπάρχουν πολλές επιλογές, χρειάζεται να είστε προσεκτικοί στην αναζήτησή σας και σίγουρα θα βρεθεί κάποιο που να συναντά τα στάνταρ σας. Η τιμή εξαρτάται από τη χρονολογία, την κατάσταση, τον κινητήρα και την έκδοση, αλλά και από το πόσο γρήγορα επιθυμεί ο ιδιοκτήτης να πουλήσει το αυτοκίνητο, εάν πρόκειται για αγορά από ιδιώτη.



Μας είπαν…

Ιδιοκτήτρια του Opel Corsa 1.2 του 2014 περιγράφει στο newsit.gr τη συμβίωση μαζί του: «Αγόρασα ελαφρώς μεταχειρισμένο το Opel Corsa με τον 1.200άρη κινητήρα και χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων με 9.500 χλμ. Το πήρα περίπου 9.000 ευρώ από το συνεργείο όπου πήγαινα ένα άλλο Corsa (τρίτης γενιάς), που είχα πριν. Ακριβώς επειδή είχα μείνει πολύ ευχαριστημένη, ήθελα να αγοράσω ξανά Corsa, αλλά πιο καινούριο. Το Corsa του 2014 ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, με λίγα χιλιόμετρα και από άνθρωπο που εμπιστευόμουν, οπότε προχώρησα άμεσα στην αγορά. Όταν το πήρα βέβαια ήταν σχεδόν καινούριο, αλλά ακόμα και σήμερα το εσωτερικό του είναι όπως όταν το αγόρασα. Μέχρι τώρα έχω κάνει 120.000 χλμ. και δεν έχω αντιμετωπίσει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν παραλείπω ποτέ τα προγραμματισμένα σέρβις και σε γενικές γραμμές το προσέχω. Με βολεύει πολύ λόγω διαστάσεων για μέσα στην Αθήνα, αλλά και κάνω και πολλά ταξίδια. Δεν είμαι ο οδηγός που θα πάει ποτέ γρήγορα ή άνω του επιτρεπόμενου ορίου, αλλά θα ήθελα ο 1.200άρης κινητήρας να είναι λίγο πιο ζωηρός, ειδικά στις αλλαγές ταχυτήτων. Ωστόσο, η κατανάλωση είναι χαμηλή. Μου έχουν παραχωρήσει από την εργασία μου ένα μικρομεσαίο SUV, αλλά το Corsa μου δεν το πουλάω».

Συμπέρασμα

Το Opel Corsa της πέμπτης γενιάς αποτελεί δικαίως μία δημοφιλή επιλογή. Είναι ένα «τίμιο» αυτοκίνητο σε κάθε τομέα, ενώ ως μεταχειρισμένο τα δυνατά του χαρτιά είναι η ανθεκτικότητα και η αξιοπιστία σε μηχανικά μέρη και κινητήρες, γεγονός που σας κρατάει μακριά από μπλεξίματα. Επιπλέον, ως μεταχειρισμένο πλέον μπορεί να αποκτηθεί σε πολύ καλή τιμή και τα κόστη χρήσης και συντήρησης δεν είναι απαιτητικά.



Το supermini της Opel είναι ιδανική επιλογή για τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις, αλλά δε διστάζει να σας συνοδεύσει για εξορμήσεις εκτός πόλης. Επίσης, αποτελεί ένα από τα αυτοκίνητα, που προτείνουμε για νέο οδηγό, καθώς είναι σύγχρονο και ασφαλές, ευκολοδήγητο και αρκετά ευέλικτο.



To Opel Corsa E είναι μία πρόταση που αξίζει να της δώσετε σημασία, εάν είστε στην αναζήτηση ενός μεταχειρισμένου μοντέλου του Β-segment.

Το Opel Corsa E αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές της κατηγορίας supermini.

Disclaimer

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε το παρελθόν του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και αυτό αποδεικνύεται από τα ΚΤΕΟ και το βιβλίο σέρβις.



Να ζητάτε πάντα και να ελέγχετε το βιβλίο σέρβις.



Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο έχει συντηρηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.



Ελέγξτε το βιβλίο συντήρησης και δώστε προσοχή σε τακτικές αλλαγές λαδιών, φίλτρων και άλλων αναλώσιμων.



Κατόπιν συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, θα μπορούσατε να επισκεφτείτε μαζί ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της εκάστοτε εταιρείας και με το serial number του αυτοκινήτου να δείτε τα πάντα γι’ αυτό, συμπεριλαμβανομένων και των ανακλήσεων.



Πάντα να πραγματοποιείτε έλεγχο με εξειδικευμένο έμπιστο προσωπικό πριν από την αγορά.



Προτείνουμε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο που ενδιαφέρεστε πριν προβείτε στην αγορά.