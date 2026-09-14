Νέο Zontes D368 ETC

Διαθέσιμο στην ελληνική αγορά είναι το νέο sport scooter ZONTESD368 ETC, στην τιμή των 4.645 ευρώ.

Το μοντέλο εφοδιάζεται με μονοκύλινδρο, τετραβάλβιδο και υγρόψυκτο κινητήρα 368κ.εκ., ισχύος 39 PS στις 7.500 σ.α.λ., με ροπή 40 Nm στις 6.000 σ.α.λ. Με κατανάλωση 3,5 λίτρα/100 χλμ., εξασφαλίζει αυξημένη αυτονομία

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Το σύστημα ψεκασμού BOSCH συνδυάζεται με ηλεκτρονικό γκάζι (ETC), το οποίο επιτρέπει την ενσωμάτωση προηγμένων λειτουργιών, όπως το Cruise Control και τα δύο Riding Modes: T (Touring) για πιο ήπια λειτουργία και S (Sport) για πιο άμεση απόκριση.

Φέρει νέο σύστημα αναρτήσεων, με ανεστραμμένο πιρούνι MZKS διαμέτρου 41 χλστ. και διαδρομή 108 χλστ.