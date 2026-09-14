Νέο Zontes D368 ETC

Διαθέσιμο στην ελληνική αγορά είναι το νέο sport scooter ZONTESD368 ETC, στην τιμή των 4.645 ευρώ.
Το μοντέλο εφοδιάζεται με μονοκύλινδρο, τετραβάλβιδο και υγρόψυκτο κινητήρα 368κ.εκ., ισχύος 39 PS στις 7.500 σ.α.λ., με ροπή 40 Nm στις 6.000 σ.α.λ. Με κατανάλωση 3,5 λίτρα/100 χλμ., εξασφαλίζει αυξημένη αυτονομία
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Το σύστημα ψεκασμού BOSCH συνδυάζεται με ηλεκτρονικό γκάζι (ETC), το οποίο επιτρέπει την ενσωμάτωση προηγμένων λειτουργιών, όπως το Cruise Control και τα δύο Riding Modes: T (Touring) για πιο ήπια λειτουργία και S (Sport) για πιο άμεση απόκριση.
Φέρει νέο σύστημα αναρτήσεων, με ανεστραμμένο πιρούνι MZKS διαμέτρου 41 χλστ. και διαδρομή 108 χλστ.
Με βάρος 175 κιλά, πλήρες υγρών, και χαμηλό ύψος σέλας 76 εκ.. είναι εύκολο στον χειρισμό.
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Διαθέτει Full LED φωτισμό, φωτιζόμενους διακόπτες, ρυθμιζόμενες μανέτες και λειτουργία Parking Brake, θύρες USB Type-A και Type-C, ρεζερβουάρ 12 λίτρων με ηλεκτρικό ξεκλείδωμα, έγχρωμη TFT οθόνη 6,75 ιντσών που υποστηρίζει σύνδεση με smartphone, πλοήγηση και screen mirroring.
Στην οθόνη προβάλλονται επίσης ενδείξεις του TPMS για την πίεση των ελαστικών, δεδομένα του οχήματος, μουσική και εισερχόμενες κλήσεις, ενώ παρέχονται και διαγνωστικές πληροφορίες για το όχημα.
Το Keyless3ης γενιάς συμπληρώνεται από την εφαρμογή ZONTES Smart, μέσω της οποίας παρέχονται δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου, προβολής δεδομένων, καταγραφής διαδρομών, εξουσιοδότησης χρήσης του οχήματος και ασύρματων ενημερώσεων OTA.
Για την πέδηση φροντίζουν η ακτινική τετραπίστονη δαγκάνα J. Juan με δίσκο πέδησης 276 χλστ. μπροστά, σε τροχό 15 ιντσών, και πίσω δίσκο 240 χλστ., σε τροχό 14 ιντσών. Tο δικάναλο ABS περιορίζει την πιθανότητα μπλοκαρίσματος των τροχών, και το TCS συνεργάζεται με το ηλεκτρονικό γκάζι και παρακολουθεί διαρκώς την περιστροφή των τροχών, παρεμβαίνοντας όταν εντοπιστεί απώλεια πρόσφυσης.