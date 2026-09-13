Σπουδαία νίκη του Marc Marquez στο MotoGP του Αγίου Μαρίνου – Πέρασε επικεφαλής στη βαθμολογία

Εντυπωσιακό ήταν το 14ο Grand Prix του MotoGP στον Αγιο Μαρίνο, καθώς είχαμε συναρπαστική εξέλιξη.

Ο Μαρκ Μάρκεθ ξεκινώντας από την δεύτερη θέση, δεν είχε τόσο εύκολο έργο όσο χθες στο Sprint, όταν πέρασε τον Μάρκο Μπετσέκι στην πρώτη στροφή, όμως έγινε πιο εύκολη η δουλειά του στη συνέχεια.

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Ο αναβάτης της εργοστασιακής Ducati, έδωσε μάχη με τον Μπετσέκι και την εργοστασιακή Aprilia, όταν ο Ιταλός γλίστρισε στον πρώτο γύρο, όντας πρώτος, βγήκε με πολλά χιλιόμετρα στην αμμοπαγίδα και εγκατέλειψε άδοξα.

Επειτα, έγινε χαμός, με τον Μάρκεθ μπροστά και τον Χόρχε Μαρτίν πίσω του με την άλλη εργοστασιακή Aprilia, να περνά ο ένας Ισπανός τον άλλο, μέχρι που ο Μαρτίν δεν άντεξε, έμεινε πίσω και όχι μόνο αυτό, καθώς τον πέρασε και ο Αλεξ Μάρκεθ με τη Ducati της Gresini, αλλά και ο Πέδρο Ακόστα με την εργοστασιακή ΚΤΜ και ο Φερμίν Αλντεγκέρ με την άλλη Gresini, πέφτοντας στην 5ηθέση.

Αυτό το αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την 5η νίκη του Μαρκ Μάρκεθ, έφερε τον Ισπανό 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή σε όλες τις κατηγορίες, να περνά επικεφαλής στη βαθμολογία, αφήνοντας δεύτερο τον Μαρτίν, με ίδιους βαθμούς!

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Μόνο 14 από τους 21 αναβάτες ολοκλήρωσαν τον αγώνα, με τον Φραντσέσκο Μπανιάια της Ducati να είναι η πιο ηχηρή εγκατάλειψη μετά τον Μπετσέκι.

Βαθμολογία Οδηγών: Μαρκ Μάρκεθ 274, Μαρτίν 274, Μπετσέκι 241, ντι Τζιαναντόνιο 223.

Βαθμολογία Ομάδων: Aprilia 515, Ducati 417, Trackhouse Aprilia 408, KTM 292, VR46 Ducati 279.