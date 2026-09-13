Ο Solberg κέρδισε το ράλι Χιλής στο WRC και η Toyota πήρε πρόωρα τον τίτλο κατασκευαστών

Όντας ταχύτερος στις 6 από τις 16 ειδικές διαδρομές του 14ου ράλι του WRC στη Χιλή, ο Όλιβερ Σόλμπεργκ πήρε τη δεύτερη φετινή του νίκη, μετά το πρώτο ράλι της χρονιάς στο Μόντε Κάρλο, και 3η καριέρας στο WRC.

Ο Σουηδός έκανε έναν πολύ καλό αγώνα το Σάββατο με το Toyota GR Yaris Rally1, πήρε μια καλή διαφορά, και την κράτησε μέχρι σήμερα, παραμένοντας ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου, καθώς είναι 3ος στη βαθμολογία, με 21 βαθμούς πίσω από τον ομόσταβλό του Έλφιν Έβανς, ο οποίος κρατάει με νύχια και με δόντια την πρωτοπορία στη βαθμολογία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έβανς ήταν στη 2η θέση έως και δύο ειδικές διαδρομές πριν το φινάλε του αγώνα, όμως έπαθε κλατάρισμα και έπεσε στην 5η θέση, όμως πήρε ορισμένους πολύτιμους βαθμούς για τη συνέχεια, καθώς απομένουν δύο ράλι για το φινάλε της χρονιάς.

Ο τρίτος διεκδικητής του τίτλου, που είναι και δεύτερος στη βαθμολογίας, ο Σάμι Παχάρι της Toyota, ο οποίος κέρδισε τα τρία προηγούμενα ράλι και βρέθηκε να παλεύει για τον τίτλο, δεν βρήκε ρυθμό στον αγώνα, τερμάτισε 4ος και απέχει μόλις 17 βαθμούς από τον Έβανς.

Κατά συνέπεια πηγαίνουν για ένα γκραν γκινιόλ φινάλε πρωταθλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάντως, με τους βαθμούς που έδωσε, κυρίως ο Σόλμπεργκ στην Toyota, η ομάδα του κατέκτησε πρόωρα τον 10ο τίτλο κατασκευαστών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι WRC.

Στη Χιλή, στο δεύτερο σκαλί του βάθρου τερμάτισε ο Σεμπαστιάν Οζιέ. Ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής που τρέχει με Toyota, αν και κάνει λιγότερους αγώνες φέτος, ήταν μέσα στο κόλπο του τίτλου όμως θα πρέπει να συμβούν απίθανα πράγματα με τους άλλους τρεις διεκδικητές, δηλαδή να μην πάρουν όλοι τους κανέναν βαθμό και αυτός το μέγιστο για να στεφθεί για 10η φορά πρωταθλητής.

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ο Αντριέν Φορμό με Hyundai i20 N Rally1.

Επόμενο ράλι στη Σαρδηνία, 1-4 Οκτωβρίου.