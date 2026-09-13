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Ιστορική νίκη του Antonelli στην πρώτη πίστα της Formula 1 στη Μαδρίτη

Ο Verstappen με Red Bull – Ford στη 2η θέση και ο Norris με McLaren στην 3η του βάθρου
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Δημήτρης Μπαλής
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Την 8η φετινή του νίκη σε 14 Grand Prix της Formula 1 πέτυχε ο Κίμι Αντονέλι.

Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes, ξεκίνησε από τη 2η θέση και κατάφερε μετά από 57 γύρους να αναδειχθεί νικητής ενός αγώνα που ίσως είχε διαφορετική εξέλιξη, αν ο Λάντο Νόρις με τη McLaren που είχε την pole position και βρισκόταν μπροστά, δεν ήταν άτυχος όταν μπλοκάρισε ο τροχός του κατά τη διάρκεια του πιτ στοπ.

Πάντως, τίποτα δεν αλλάζει τη δυναμική του Κίμι Αντονέλι, ο οποίος διεύρυνε και τη διαφορά του από τους διώκτες του στο πρωτάθλημα, όντας το ακλόνητο φαβορί για τον τίτλο.

Ο Μαξ Φερστάπεν, με τη Red Bull – Ford ξεκίνησε 3ος και στην κόντρα του με τον Λιούις Χάμιλτον της Ferrari βγήκε εκτός δρόμου (έκοψε δρόμο για την ακρίβεια), με αποτέλεσμα η ομάδα να του λέει να δώσει τη θέση του στον Αντονέλι, που εν τω μεταξύ πέρασε, όταν βρέθηκε πίσω από τον Νόρις.

Αν δεν συνέβαινε αυτό, ίσως η εξέλιξη να ήταν διαφορετική, με τον Φερστάπεν να δείχνει πυγμή ακόμα και για νίκη, όμως στο τέλος πιέστηκε πολύ από τον Νόρις και άντεξε στη 2η θέση.

Επαιξε ρόλο και το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, και ήταν η στιγμή προσπέρασης του Αντονέλι στο Νόρις που είχε μπει στα πιτς.

Ο Σαρλ Λεκλέρ που κρατούσε για ώρα τα ηνία του αγώνα με τη Ferrari χωρίς να έχει αλλάξει ελαστικά, όταν το έκανε έπεσε στην 4η θέση, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον αναγκάστηκε να εγκαταλείψει από πρόβλημα στα φρένα της δεύτερης Ferrari.

Ο Τζορτζ Ράσελ έφερε τη δεύτερη Mercedes στην 5η θέση, ενώ στην 6η έφτασε ο πολύ καλός Λίαμ Λόουσον με τη δεύτερη Red Bull – Ford, ως αντικαταστάτης του τραυματία Ισάκ Χάτζαρ.

Τη βαθμολογούμενη δεκάδα έκλεισαν ο Φράνκο Κολαπίντο με την Alpine, ο Άρβιντ Λίντμπλαντ με τη Racing Bulls – Ford και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ με Audi.

Επόμενο Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν στις 26 Σεπτεμβρίου.

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