Ιστορική νίκη του Antonelli στην πρώτη πίστα της Formula 1 στη Μαδρίτη

Την 8η φετινή του νίκη σε 14 Grand Prix της Formula 1 πέτυχε ο Κίμι Αντονέλι.

Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes, ξεκίνησε από τη 2η θέση και κατάφερε μετά από 57 γύρους να αναδειχθεί νικητής ενός αγώνα που ίσως είχε διαφορετική εξέλιξη, αν ο Λάντο Νόρις με τη McLaren που είχε την pole position και βρισκόταν μπροστά, δεν ήταν άτυχος όταν μπλοκάρισε ο τροχός του κατά τη διάρκεια του πιτ στοπ.

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Πάντως, τίποτα δεν αλλάζει τη δυναμική του Κίμι Αντονέλι, ο οποίος διεύρυνε και τη διαφορά του από τους διώκτες του στο πρωτάθλημα, όντας το ακλόνητο φαβορί για τον τίτλο.

Ο Μαξ Φερστάπεν, με τη Red Bull – Ford ξεκίνησε 3ος και στην κόντρα του με τον Λιούις Χάμιλτον της Ferrari βγήκε εκτός δρόμου (έκοψε δρόμο για την ακρίβεια), με αποτέλεσμα η ομάδα να του λέει να δώσει τη θέση του στον Αντονέλι, που εν τω μεταξύ πέρασε, όταν βρέθηκε πίσω από τον Νόρις.

Αν δεν συνέβαινε αυτό, ίσως η εξέλιξη να ήταν διαφορετική, με τον Φερστάπεν να δείχνει πυγμή ακόμα και για νίκη, όμως στο τέλος πιέστηκε πολύ από τον Νόρις και άντεξε στη 2η θέση.

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Επαιξε ρόλο και το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, και ήταν η στιγμή προσπέρασης του Αντονέλι στο Νόρις που είχε μπει στα πιτς.

Ο Σαρλ Λεκλέρ που κρατούσε για ώρα τα ηνία του αγώνα με τη Ferrari χωρίς να έχει αλλάξει ελαστικά, όταν το έκανε έπεσε στην 4η θέση, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον αναγκάστηκε να εγκαταλείψει από πρόβλημα στα φρένα της δεύτερης Ferrari.

Ο Τζορτζ Ράσελ έφερε τη δεύτερη Mercedes στην 5η θέση, ενώ στην 6η έφτασε ο πολύ καλός Λίαμ Λόουσον με τη δεύτερη Red Bull – Ford, ως αντικαταστάτης του τραυματία Ισάκ Χάτζαρ.

Τη βαθμολογούμενη δεκάδα έκλεισαν ο Φράνκο Κολαπίντο με την Alpine, ο Άρβιντ Λίντμπλαντ με τη Racing Bulls – Ford και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ με Audi.

Επόμενο Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν στις 26 Σεπτεμβρίου.