Πώς θα ξεκινήσουν σήμερα τα μονοθέσια στο Grand Prix της Formula 1 στη Μαδρίτη

Ιστορική ημέρα η σημερινή για τη Μαδρίτη, καθώς φιλοξενεί Grand Prix της Formula 1 έπειτα από 45 χρόνια.

Για την ακρίβεια, η πίστα Jarama, που απέχει περίπου 30 χλμ. από τη Μαδρίτη, είχε φιλοξενήσει 9 Grand Prix έως το 1981.

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Τώρα, στην καρδιά της ισπανικής πρωτεύουσας, σε μια νέα διαδρομή 5,4 χλμ., με μια πολύ ιδιαίτερη στροφή, τη «Monumental», μια καμπή 550 μέτρων με κλίση 24%, την πιο δύσκολη σε όλο το πρωτάθλημα και επίπονη για τα ελαστικά, θα έχουμε ένα Grand Prix με ξεχωριστή για το ποιος θα γευτεί τη χαρά της νίκης.

Με τον Λάντο Νόρις και τη McLaren στην pole position θα έχει πολύ ενδιαφέρον η εκκίνηση, έχοντας δεύτερο τον Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes, και τρίτο τον Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford, ο οποίος είναι ότι οι προσπεράσεις είναι αδύνατες σε αυτή τη πίστα. Πάντως θα δούμε τι θα γίνει στην πρώτη στροφή, η οποία από την εκκίνηση απέχει μόλις 200 μέτρα.

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι θα κάνουν οι δύο Ferrari, με Χάμιλτον και Λεκλέρ σε θέσεις 4-5.

Το ραντεβού σήμερα είναι στις 4 το απόγευμα.