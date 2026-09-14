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Οι Ducati των Marquez και Bagnaia σε Playmobil από τη Shell

Συλλεκτικές φιγούρες αποκλειστικά διαθέσιμες μέσω του δικτύου πρατηρίων Shell στην Ελλάδα
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Δημήτρης Μπαλής
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Δεν μου έφτανε να βλέπω και να γράφω για τους Μαρκ Μάρκεθ και Φραντσέσκο Μπανιάια, για τα επιτεύγματά τους στο MotoGP, χρειάστηκε και να τους έχω και σε Playmobil!

Αυτή την ευχαρίστηση αισθάνθηκα όταν μετά από πολλά χρόνια άνοιξα ένα κουτάκι Playmobil και βρήκα μια μοτοσυκλέτα της Ducati, με εξαρτήματα και μια φιγούρα αναβάτη.

Κι ήταν πολύ ωραία ιδέα της Shell, χορηγού της Ducati, να γιορτάσει τα 100 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα, μαζί με τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ducati, με τέτοια ενέργεια.

Τα συγκεκριμένα σετ με τις φιγούρες είναι διαθέσιμα αποκλειστικά μέσω του δικτύου πρατηρίων Shell.

Η προτεινόμενη λιανική τιμή κάθε σετ, που περιλαμβάνει μία φιγούρα και μία μοτοσυκλέτα, είναι 14,90 ευρώ. Ωστόσο, οι χρήστες του προγράμματος επιβράβευσης Shell GO+, μπορούν να αποκτήσουν τις συλλεκτικές φιγούρες με ιδιαίτερα προνομιακούς τρόπους: σε τιμή προσφοράς 9,90 ευρώ με αγορά 25 λίτρων V-Power (VP98, VPD ή VPR) και χρήση του προγράμματος προνομίων Shell GO+, ή με εξαργύρωση 3.000 πόντων Shell GO+.

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