Από 19.213 ευρώ το νέο Fiat 500 Hybrid

Η νέα έκδοση Fiat 500 Hybrid ήρθε να πλαισιώσει την ηλεκτρική πρόταση του λιλιπούτειου μοντέλου της ιταλικής φίρμας.

Η παραγωγή του αυτοκινήτου ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025 στο εργοστάσιο Mirafiori στο Τορίνο, και τα πρώτα αυτοκίνητα ήδη βρίσκονται στη χώρα μας.

Το αυτοκίνητο κατασκευάζεται σε τρία αμαξώματα: hatchback, cabrio και 3+1, ωστόσο στην Ελλάδα έφτασαν τα δύο πρώτα και εντός της χρονιάς θα είναι διαθέσιμο και το 3+1, που έχει μια επιπλέον πόρτα στην δεξιά πλευρά. Ωστόσο, το ηλεκτρικό Fiat 500e 3+1 είναι ήδη διαθέσιμο στη χώρα μας.

Τώρα, η υβριδική έκδοση θα ενδυναμώσει τις πωλήσεις του Fiat 500, καθώς μέχρι στιγμής υπήρχε μόνο η ηλεκτρική επιλογή.

Το Fiat 500 Hybrid, ξεχωρίζει από τον αεραγωγό στον μπροστινό προφυλακτήρα (δεν έχει το ηλεκτρικό), ακριβώς για να ψύχεται του θερμικό μοτέρ. Επίσης, το λογότυπο Hybrid στην πίσω πόρτα, αποτελεί μια ακόμα πινελιά διακριτικότητας.

Ο ήπια υβριδικός κινητήρας 12 V 1.0lt, αποδίδει 65 ίππους, συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και με σύστημα Stop&Start, μειώνοντας την κατανάλωση στα 5,3 λίτρα στα 100 χλμ., με εκπομπές CO2 στα 120 γρ./χλμ.

Η βασική έκδοση εξοπλισμού Pop, με τιμή 19.213 ευρώ, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ψηφιακό πίνακα οργάνων TFT 7 ιντσών, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, cruise control, κλιματισμό, αισθητήρα φωτός, φώτα ημέρας LED, ζάντες 15 ιντσών και βάση smartphone στο ταμπλό.

Η έκδοση Icon με τιμή 20.713 ευρώ, φέρει επιπλέον infotainment με οθόνη 10,25 ιντσών και συμβατότητα με Apple CarPlay/Android Auto, Connected services, ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό και αισθητήρα βροχής.

Η κορυφαία έκδοση la Prima με 22.713 ευρώ, διαθέτει πολλά περισσότερα χαρακτηριστικά άνεσης.

Το αμιγώς ηλεκτρικό 500e διατίθεται στα ίδια επίπεδα εξοπλισμού, με τιμές από 27.223 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης).

Η cabrio έκδοση κοστίζει τόσο στο 500 Hybrid όσο και στο 500e, 2.000 ευρώ επιπλέον.

Και τα δύο καλύπτονται από 5ετή εγγύηση και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια, ενώ η μπαταρία υψηλής τάσης του ηλεκτρικού έχει κάλυψη 8 ετών (ή 160.000 χλμ.).