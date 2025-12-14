Από 4 αγώνες τα Κύπελλα Ράλι χώματος και ασφάλτου για το 2026

Νέα δεδομένα για τα δύο Κύπελλα Ράλι, σε χώμα και άσφαλτο για το 2026, με 4 αγώνες σε καθένα.

Το Κύπελλο Ράλι ασφάλτου θα έχει ενιαία μορφή και στο Κύπελλο Ράλι χώματος έχουμε δύο νέους αγώνες.

Συγκεκριμένα, στο Κύπελλο Ράλι χώματος η αυλαία θα ανοίξει στην Αττική, 7 και 8 Μαρτίου, θα ακολουθήσει το νεοσύστατο Ράλι Σπριντ Νεμέας 6-7 Ιουνίου, το Ράλι Σπριντ Λιβαδειάς 26 και 27 Σεπτεμβρίου και η αυλαία θα πέσει στον Πύργο, 28-29 Νοεμβρίου, με τη διεξαγωγή του Ράλι Σπριντ Πύργου.

Στο Κύπελλο Ράλι ασφάλτου, ο πρώτος αγώνας είναι 4 και 5 Απριλίου με το Ράλι Σπριντ Αιγίου (Φτέρη), θα ακολουθήσει το Ράλι Κένταυρος 4 και 5 Ιουλίου, το Ράλι Ευβοϊκού 3 και 4 Οκτωβρίου, και ο θεσμός θα ολοκληρωθεί στις 5-6 Δεκεμβρίου με το Ράλι Παλάδιο, το οποίο επιστρέφει στο καλεντάρι έπειτα από ένα χρόνο απουσίας.