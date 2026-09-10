Από σήμερα οι παραγγελίες για το A2 e-tron, το πιο αποδοτικό Audi

Στα περίπου 4 μέτρα μήκος, συμπαγές, στην κατηγορία των supermini, καλοσχεδιασμένο και αμιγώς ηλεκτρικό, το νέο Audi A2 e-tron έρχεται υποσχόμενο πολλά. Ηδη από σήμερα ξεκινούν οι παραγγελίες για ένα αυτοκίνητο που προσφέρεται με 4 επιλογές ισχύος, και 3 επιλογές μπαταρίας, σε τιμές από 36.980 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Το νέο Audi A2 e-tron θα το δω από κοντά στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, στις αρχές Οκτωβρίου, οπότε θα αναφέρω περισσότερα για την οπτική αίσθηση που θα δημιουργήσει. Πάντως, βλέποντάς το αποπνέει δυναμισμό, με χαρακτήρα coupe στο πίσω μέρος, που θυμίζει το παλιό Audi A2. Η κλειστή μάσκα, σαν να σου χαμογελά, ενσωματώνει τους κύριους προβολείς και τους αισθητήρες υποβοήθησης οδηγού, με τα λεπτά φώτα ημέρας ψηλότερα. Η οροφή καταλήγει σε αεροτομή, και τα οριζόντια πίσω φωτιστικά LED τονίζουν το πλάτος του αμαξώματος. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλάι η Audi χρησιμοποιεί ηλεκτρικές χειρολαβές για τις πόρτες που ανοίγουν με ένα απαλό τράβηγμα, και κλείνουν με μια ενώ ελαφριά πίεση στον αισθητήρα, με τα τόξα των τροχών να δίνουν μια σπορ πινελιά. Η έκδοση S line των φωτογραφιών, φέρει πλαϊνά μαρσπιέ και περιγράμματα παραθύρων σε γυαλιστερό μαύρο, σπορ διαχύτη και αεροδυναμικές εμπρός εισαγωγές. Με όσα έκαναν οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί, πέτυχαν εντυπωσιακή αεροδυναμική, με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,24, κάτι που ενισχύσει την άποψη της μάρκας με τα 4 δακτυλίδια, ότι είναι το πιο αποδοτικό Audi, σε συνδυασμό, βέβαια, με τη διαχείριση της ενέργειας.

Στην καμπίνα έχουν χρησιμοποιηθεί ποιοτικά υλικά, η μαλακή υφασμάτινη επιφάνεια, εκτείνεται από το ταμπλό στις πόρτες και έως το πίσω μέρος της καμπίνας, ηλεκτρικά πλήκτρα αντικαθιστούν τις εσωτερικές χειρολαβές, και η προαιρετική πανοραμική γυάλινη οροφή περίπου 1,6 τετραγωνικών μέτρων προσφέρει φυσικό φως. Ο επιλογέας κίνησης βρίσκεται στην κολόνα του τιμονιού, υπάρχουν και φυσικοί διακόπτες, ενώ το τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών φέρει επιφάνειες αφής, και περιστροφικό κύλινδρο. Η βασική πανοραμική οθόνη MMI συνδυάζει Audi virtual cockpit plus 11,9 ιντσών και καμπύλη οθόνη αφής 12,8 ιντσών, κεκλιμένη προς τον οδηγό, με το head-up display επαυξημένης πραγματικότητας να είναι προαιρετικό. Ο δε βασικός λευκός φωτισμός με φωτοδηγούς αναδεικνύει τις γραμμές του εσωτερικού. Πλήρης συνδεσιμότητα, και θύρες USB-C, αρκετοί αποθηκευτικοί χώροι, και βάση επαγωγικής φόρτισης για δύο smartphone.

Το πορτ-μπαγκάζ χωρά 396 λίτρα αποσκευών, έχοντας φωτισμό LED, πρίζα 12 volt και τέσσερις κρίκους πρόσδεσης. Προαιρετικά θα βρούμε μεταβλητό δάπεδο, δίχτυ συγκράτησης, πρίζα Vehicle-to-Load (V2L) για τροφοδότηση εξωτερικών συσκευών και τρεις αντάπτορες Fidlock. Στις ισχυρές εκδόσεις προσφέρεται και χώρος αποσκευών (frunk) 13 λίτρων, κάτω από το μπροστινό καπό. Διατίθεται με σύγχρονους ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη τελευταίας γενιάς, που μεταδίδουν την κίνηση στους πίσω τροχούς. Η μια έκδοση με ισχύ 170 ίππους συνδυάζεται με μπαταρία 52 kWh με χημική σύνθεση φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP), χαρίζοντας αυτονομία έως 423 χλμ.

Η δεύτερη έκδοση με ισχύ 190 ίππους, και μπαταρία LFP 61 kWh φτάνει σε αυτονομία τα 525 χλμ. Η επόμενη έκδοση, ισχύος 231 hp, με μπαταρία νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου (NMC) 84 kWh πηγαίνει την αυτονομία στα 646 χλμ., και η πλέον ισχυρή έκδοση των 326 ίππων, με ίδια μεγάλη μπαταρία, έχει αυτονομία έως 630 χλμ. Ο οδηγός μέσω του Audi drive select επιλέγει ανάμεσα σε προγράμματα «comfort», «balanced», «efficiency» και «dynamic», που ρυθμίζουν την ισορροπία άνεσης και δυναμισμού. Κι ακόμα, τα paddles πίσω από το τιμόνι ρυθμίζουν τα 4 επίπεδα ανάκτησης ενέργειας (δεν υπάρχει one-pedal drive επιλογή).