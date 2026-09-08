Μείωση τιμών Skoda, 2.500 ευρώ στο Scala και 4.500 ευρώ στο Kodiaq – Νέες προτάσεις χρηματοδότησης

Δυναμικές προσφορές με το ξεκίνημα του φθινοπώρου από την εισαγωγική εταιρεία της Skoda στην Ελλάδα.

Η εταιρεία προσφέρει έως τις 30 Σεπτεμβρίου, και βάσει διαθεσιμότητας, με μειωμένη τιμή κατά 2.500 ευρώ το Scala και έως 4.500 ευρώ το Kodiaq.

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Επίσης, για τα τρία μοντέλα, το supermini Fabia, το compact SUV Kamiq και το βραβευμένο αμιγώς ηλεκτρικό compact SUV Elroq, χρηματοδότηση με επιτόκιο 3,9%.