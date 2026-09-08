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Μείωση τιμών Skoda, 2.500 ευρώ στο Scala και 4.500 ευρώ στο Kodiaq – Νέες προτάσεις χρηματοδότησης

Για τρία μοντέλα, το Fabia, το Kamiq και το Elroq, χρηματοδότηση με επιτόκιο 3,9%
Skoda Kodiaq
Το Skoda Kodiaq
Δημήτρης Μπαλής
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Δυναμικές προσφορές με το ξεκίνημα του φθινοπώρου από την εισαγωγική εταιρεία της Skoda στην Ελλάδα.

Η εταιρεία προσφέρει έως τις 30 Σεπτεμβρίου, και βάσει διαθεσιμότητας, με μειωμένη τιμή κατά 2.500 ευρώ το Scala και έως 4.500 ευρώ το Kodiaq.

Επίσης, για τα τρία μοντέλα, το supermini Fabia, το compact SUV Kamiq και το βραβευμένο αμιγώς ηλεκτρικό compact SUV Elroq, χρηματοδότηση με επιτόκιο 3,9%.

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Skoda Fabia Monte Carlo

Συγκεκριμένα, το Skoda Fabia με αρχική τιμή από 16.950 ευρώ, προσφέρεται με ενδεικτική μηνιαία δόση από 119 ευρώ και επιτόκιο 3,9%.

Αντίστοιχα, το Skoda Kamiq με τιμή εκκίνησης από 19.450 ευρώ, προσφέρεται από 149 ευρώ το μήνα με ίδιο επιτόκιο 3,9%, και το Skoda Elroq με τιμή από 34.950 ευρώ, με μηνιαία δόση από 180 ευρώ και επιτόκιο επίσης 3,9%.

Όλα τα μοντέλα συνοδεύονται από το πρόγραμμα εγγύησης Skoda ZEN, που προσφέρει κάλυψη έως 10 χρόνια ή 150.000 χλμ., χωρίς επιπλέον κόστος.

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