Τα Ford Ranger και Ranger Super Duty και για στρατιωτική χρήση

Εκτός από εμπορική χρήση, τα Ford Ranger και Ranger Super Duty είναι κατάλληλα και για επιχειρησιακές δράσεις. Με αυτό το δεδομένο η Ford ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των κυβερνήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Β. Αμερική προτείνοντας τη δοκιμασμένη εμπορική έκδοση για να προσαρμοστεί τόσο στις απαιτήσεις όσο και στις προδιαγραφές διαφόρων στρατιωτικών εφαρμογών. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Στο πλαίσιο αυτό, η Ford ενώνει τις δυνάμεις της στο Ην. Βασίλειο με τη General Dynamics Land Systems UK και τη Ricardo, με στόχο τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Light Mobility Vehicle του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας. Η πρόταση της Ford βασίζεται στα Ranger και Ranger Super Duty και δεν αφορά απλώς την προμήθεια ενός και μόνο οχήματος, αλλά μια ολοκληρωμένη λύση υποστήριξης σε όλο τον κύκλο ζωής της. Η λογική πίσω από την πρόταση είναι η αξιοποίηση της βιομηχανικής κλίμακας ενός μοντέλου που ήδη παράγεται και διατίθεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

License valid for earned editorial, press releases, press kits. All non-broadcast digital and online media. Region: Worldwide. Expiry: 2 September 2027. This content is solely for editorial use and for providing individual users with information. Any storage in databases, or any distribution to third parties within the scope of commercial use, or for commercial use is permitted with written consent from Ford in Europe GmbH only.

Η Ford, με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας και παρουσίας στη Μ. Βρετανία και με περισσότερους από 6.000 εργαζομένους, κατασκευάζει στο εργοστάσιο του Dagenham τον 3λιτρο V6 ντίζελ κινητήρα του Ranger Super Duty, ενώ στην ίδια μονάδα έχουν εγκατασταθεί δύο ακόμη γραμμές παραγωγής πετρελαιοκινητήρων. Μαζί με το Dunton, το παγκόσμιο τεχνολογικό κέντρο της Ford στα επαγγελματικά οχήματα, το Daventry, τον κεντρικό κόμβο logistics και διανομής ανταλλακτικών της εταιρείας, και το Halewood όπου παράγονται τα προηγμένα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης και e-drive, θα παρέχουν στο Υπουργείο Άμυνας του Ην. Βασιλείου άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες aftersales, ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Το Ranger αποτελεί το πιο παγκόσμιο μοντέλο της Ford. Κατασκευάζεται σε πέντε εργοστάσια σε τέσσερις διαφορετικές ηπείρους, διατίθεται σε περισσότερες από 180 αγορές ανά τον κόσμο και είναι το δημοφιλέστερο pick-up μοντέλο στην Ευρώπη για 11 συνεχόμενα χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία πωλήσεων της S&P Global Mobility. Παράλληλα, το Ford Ranger έχει αποσπάσει την ανώτατη αξιολόγηση πέντε αστέρων από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP. Στην κορυφή της πρότασης της Ford βρίσκεται το Ranger Super Duty, που προσφέρει ρυμούλκηση έως 4.500 κιλά και μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος έως 8.000 κιλά. Την κίνησή του έχει αναλάβει ένας V6 κινητήρας ντίζελ με τούρμπο και χωρητικότητα 3.0lt, αποδίδοντας ισχύ 209 PS και ροπή 600 Nm.

License valid for earned editorial, press releases, press kits . Region: Global. This content is solely for editorial use and for providing individual users with information. Any storage in databases, or any distribution to third parties within the scope of commercial use, or for commercial use is permitted with written consent from Ford in Europe GmbH only.