Τα Ford Ranger και Ranger Super Duty και για στρατιωτική χρήση

Εκτός από εμπορική χρήση, τα Ford Ranger και Ranger Super Duty είναι κατάλληλα και για επιχειρησιακές δράσεις.
Με αυτό το δεδομένο η Ford ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των κυβερνήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Β. Αμερική προτείνοντας τη δοκιμασμένη εμπορική έκδοση για να προσαρμοστεί τόσο στις απαιτήσεις όσο και στις προδιαγραφές διαφόρων στρατιωτικών εφαρμογών.
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Στο πλαίσιο αυτό, η Ford ενώνει τις δυνάμεις της στο Ην. Βασίλειο με τη General Dynamics Land Systems UK και τη Ricardo, με στόχο τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Light Mobility Vehicle του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας. Η πρόταση της Ford βασίζεται στα Ranger και Ranger Super Duty και δεν αφορά απλώς την προμήθεια ενός και μόνο οχήματος, αλλά μια ολοκληρωμένη λύση υποστήριξης σε όλο τον κύκλο ζωής της.
Η λογική πίσω από την πρόταση είναι η αξιοποίηση της βιομηχανικής κλίμακας ενός μοντέλου που ήδη παράγεται και διατίθεται σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η Ford, με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας και παρουσίας στη Μ. Βρετανία και με περισσότερους από 6.000 εργαζομένους, κατασκευάζει στο εργοστάσιο του Dagenham τον 3λιτρο V6 ντίζελ κινητήρα του Ranger Super Duty, ενώ στην ίδια μονάδα έχουν εγκατασταθεί δύο ακόμη γραμμές παραγωγής πετρελαιοκινητήρων. Μαζί με το Dunton, το παγκόσμιο τεχνολογικό κέντρο της Ford στα επαγγελματικά οχήματα, το Daventry, τον κεντρικό κόμβο logistics και διανομής ανταλλακτικών της εταιρείας, και το Halewood όπου παράγονται τα προηγμένα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης και e-drive, θα παρέχουν στο Υπουργείο Άμυνας του Ην. Βασιλείου άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες aftersales, ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη.
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Το Ranger αποτελεί το πιο παγκόσμιο μοντέλο της Ford. Κατασκευάζεται σε πέντε εργοστάσια σε τέσσερις διαφορετικές ηπείρους, διατίθεται σε περισσότερες από 180 αγορές ανά τον κόσμο και είναι το δημοφιλέστερο pick-up μοντέλο στην Ευρώπη για 11 συνεχόμενα χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία πωλήσεων της S&P Global Mobility.
Παράλληλα, το Ford Ranger έχει αποσπάσει την ανώτατη αξιολόγηση πέντε αστέρων από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP.
Στην κορυφή της πρότασης της Ford βρίσκεται το Ranger Super Duty, που προσφέρει ρυμούλκηση έως 4.500 κιλά και μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος έως 8.000 κιλά. Την κίνησή του έχει αναλάβει ένας V6 κινητήρας ντίζελ με τούρμπο και χωρητικότητα 3.0lt, αποδίδοντας ισχύ 209 PS και ροπή 600 Nm.
Για την κίνηση σε εκτός δρόμου διαδρομές, το Ranger Super Duty είναι εξοπλισμένο με μπλοκέ διαφορικά εμπρός και πίσω, ενισχυμένο κιβώτιο μεταφοράς και αναβαθμισμένη ανάρτηση. Η απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος φτάνει σχεδόν τα 30 εκ., ενώ το κάτω μέρος του αμαξώματος είναι εφοδιασμένο με ειδικά σχεδιασμένα μεταλλικά προστατευτικά. Παράλληλα με τα παραπάνω, το Ranger Super Duty διαθέτει δυνατότητα διέλευσης από νερό που φτάνει τα 85 εκ..
Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που κάνει το Ranger Super Duty να ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα προσαρμογής του σε διαφορετικές στρατιωτικές αποστολές, με την Ford να έχει σχεδιάσει το αυτοκίνητο εξαρχής με γνώμονα τις μετατροπές.