Στις 23 Σεπτεμβρίου η αποκάλυψη του νέου μικρού ηλεκτρικού Nissan Pixo

Ο κύβος ερρίφθη και η Nissan πρόκειται να παρουσιάσει τη δική της πρόταση στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης, κατηγορία Α, στις 23 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η ιαπωνική μάρκα θα αποκαλύψει το νέο Pixo, που ως όνομα επανέρχεται 13 χρόνια μετά το προηγούμενο που θερμικό κινητήρα, αλλά στη νέα του εκδοχή θα είναι 100% ηλεκτρικό.

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Κι αυτό καθώς επωφελείται από τη συνεργασία Nissan – Renault, και θα βασίζεται στο επίσης ηλεκτρικό, νέο Renault Twingo, που ήδη πωλείται στη χώρα μας.

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ευρώπη, με μήκος κοντά στα 3,8μ., το νέο Pixo θα έχει κι αυτό παιχνιδιάρικο χαρακτήρα σε εμφάνιση, θα χωρά 4 επιβάτες, θα έχει καλή διαρρύθμιση χώρων και ψηφιακή τεχνολογία.

Το σίγουρο είναι ότι δεν θα αποκλίνει από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Twingo, δηλαδή θα έχει ηλεκτρομοτέρ ισχύος 82 ίππων (60kW), και θα εφοδιάζεται με μπαταρία 27,5kWh, που θα βγάζει αυτονομία κοντά στα 250 χλμ.

Εν αναμονή των πλήρη στοιχείων.