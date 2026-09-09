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Πολύ υψηλή βαθμολογία και πεντάστερο σε ασφάλεια το Geely E2

Έρχεται τον Οκτώβριο ένα από τα πιο εμπορικά ηλεκτρικά μοντέλα, παγκοσμίως
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Δημήτρης Μπαλής
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Με επιτυχία αξιολογήθηκε το Geely E2 στις νέες, αυστηρότερα πρωτόκολλα ασφάλειας του Euro NCAP για το 2026.

Το αμιγώς ηλεκτρικό, compact μοντέλο, με περισσότερες από 800.000 πωλήσεις σε πάνω από 30 χώρες, έρχεται στην Ελλάδα τον προσεχή Οκτώβριο.

Θα είναι διαθέσιμο με ένα ηλεκτρικό κινητήριο σύστημα «11 σε 1» σε μία ενιαία μονάδα, ισχύος περίπου 116 ίππων, και θα προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας: 35 και 47 kWh, με αυτονομία έως 380 χλμ..

Ως προς τις αξιολογήσεις ασφάλειας, το Geely E2 πήρε συνολικά 5 αστέρια ασφάλειας, έχοντας υψηλή επιμέρους βαθμολογία: 79% στην Ασφαλή Οδήγηση (Safe Driving), 72% στην Αποφυγή Σύγκρουσης (Crash Avoidance), 86% στην Προστασία σε Σύγκρουση (Crash Protection) και 95% στην Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση (Post-Crash Safety).

Οι επιδόσεις του στην Ασφαλή Οδήγηση βασίζονται σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο τεχνολογιών, το οποίο περιλαμβάνει σύστημα παρακολούθησης επιβατών (Occupant Monitoring System), σύστημα παρακολούθησης οδηγού (Driver Monitoring System), σύστημα ανίχνευσης παρουσίας παιδιού (Child Presence Detection), και προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης, σχεδιασμένες να συμβάλλουν στην αποφυγή ατυχημάτων και στην προστασία των επιβατών.

Το Geely E2 απέδειξε επίσης τις δυνατότητές του σε απαιτητικά σενάρια υποβοηθούμενης οδήγησης, με το Adaptive Cruise Control (ACC), ενώ στον τομέα της ασφάλειας μετά τη σύγκρουση, το Geely E2 συνδυάζει προηγμένες δυνατότητες άμεσης ανταπόκρισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με ενισχυμένη προστασία του συστήματος υψηλής τάσης.

Επίσης, το σύστημα αισθητήρων 5 ραντάρ και 5 καμερών (5R5V), σε συνδυασμό με προηγμένη βαθμονόμηση λογισμικού, προσφέρει αξιόπιστη ικανότητα ανίχνευσης και απόκρισης σε απαιτητικές συνθήκες ημέρας και νύχτας.

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