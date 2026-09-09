Το νέο Dacia Spring 100% ηλεκτρικό, εντελώς αλλαγμένο

Η ρουμανική Dacia, του γαλλικού ομίλου Renault, έχοντας επιβεβαιώσει την κυκλοφορία τεσσάρων πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2030, αποκάλυψε τώρα το πρώτο από αυτά, το νέο Spring. Όπως και ο προκάτοχός του που πούλησε πάνω από 210.000 μονάδες σε περισσότερες από 40 χώρες από το 2021, χωρίς να έχει επιτυχία στην Ελλάδα, διατηρεί το όνομα, όμως είναι εντελώς διαφορετικό. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Μικρό αυτοκίνητο, της κατηγορίας Α, πλήρως ανασχεδιασμένο και βασισμένο στη νέα μικρή πλατφόρμα RG-EV του ομίλου Renault, αφήνει το υπερ-υψωμένο αμάξωμα, αλλά είναι 18 εκ. φαρδύτερο, αποκτώντας μια πιο στιβαρή στάση, ενώ παράλληλα αυξάνει τον εσωτερικό χώρο.

Η ταυτότητα της Dacia είναι ορατή στις μαύρες διακοσμητικές λωρίδες που συνδέουν τους προβολείς και τα πίσω φώτα, ενώ παράλληλα υπογραμμίζουν τη μοναδική φωτεινή υπογραφή εμπνευσμένη από το έμβλημα Dacia Link.

Η ίδια προσέγγιση εφαρμόστηκε και στον εσωτερικό σχεδιασμό. Οι οριζόντιες γραμμές του ταμπλό δημιουργούν μια μεγαλύτερη αίσθηση χώρου. Ο πίνακας οργάνων αποκτά μια ψηφιακή οθόνη 7 ιντσών, με την οθόνη αφής πολυμέσων 10,1 ιντσών να βρίσκεται στο κέντρο του ταμπλό. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Μια κάρτα hands-free (στάνταρ με το φινίρισμα Journey) παρέχει εύκολη πρόσβαση. Η θέση οδήγησης μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες, με συρόμενο, ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος κάθισμα οδηγού και ανακλινόμενη πλάτη, καθώς και τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και απόσταση.

Μια σειρά από αποθηκευτικούς χώρους διευκολύνουν τους 4 επιβάτες, που έχουν καλό χώρο αποσκευών, και ένα μικρό frunk κάτω από το μπροστινό καπό. Το νέο Dacia Spring διαθέτει κινητήρα που αποδίδει 80 ίππους (60 kW) με ροπή 175 Nm, επιταχύνοντας από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε 12,1 δευτερόλεπτα με τελική ταχύτητα 130 χλμ./ώρα. Η δε μπαταρία LFP με 27,5 kWh αξιοποιήσιμης χωρητικότητας προσφέρει αυτονομία έως και 250 χλμ.

Με στάνταρ ενσωματωμένο φορτιστή AC 6,6 kW, φορτίζει από 15% έως 80% σε 9 ώρες σε οικιακή πρίζα. Με μια πρίζα βαρέως τύπου, η φόρτιση από 15% έως 80% διαρκεί 5 ώρες και 40 λεπτά, και με επιτοίχιο φορτιστή 7 kW, μόλις 2 ώρες και 55 λεπτά. Το πακέτο γρήγορης φόρτισης περιλαμβάνει έναν φορτιστή AC 11 kW και έναν φορτιστή DC 50 kW, μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για τη φόρτιση από 15% σε 80% σε μόλις 1 ώρα και 55 λεπτά με τριφασικό επιτοίχιο φορτιστή 11 kW ή σημείο φόρτισης 22 kW. Ο φορτιστής DC 50 kW παρέχει πρόσβαση σε σημεία γρήγορης φόρτισης, επιτρέποντας στους χρήστες να φορτίζουν από 15% έως 80% σε μόλις 28 λεπτά.

Θα διαθέτει και λειτουργία V2L για φόρτιση εξωτερικών συσκευών. Το New Spring έχει ακτίνα στροφής μόλις 4,95 μέτρα για βέλτιστη ευελιξία. Φέρει αυτόματο ηλεκτρικό χειρόφρενο και αισθητήρες οπισθοπορείας, καθώς και κάμερα οπισθοπορείας, στο φινίρισμα Journey.