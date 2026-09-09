Σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτροκίνησης – Πού βρισκόμαστε σε υποδομές φόρτισης και πωλήσεις

Ουδείς αμφισβητεί ότι βρισκόμαστε στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, ωστόσο αυτή εξελίσσεται μετ’ εμποδίων εξαιτίας πολλών παραγόντων.

Η αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, το μεγάλο κόστος παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και κυρίως μπαταριών στην Ευρώπη, οι υψηλές τιμές πώλησης αυτών των οχημάτων, σε συνδυασμό με την οικονομική πίεση πολλών νοικοκυριών, δημιουργούν ένα έκρυθμο μίγμα.

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Σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτροκίνησης, διαπιστώνουμε ότι οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV), σε όλη την Ευρώπη, έχουν ανοδική πορεία, καθώς κατέχουν το 22,2% της αγοράς (20,7% μόνο στις χώρες της ΕΕ).

Στην Ελλάδα, το πρώτο εξάμηνο του 2026, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατείχαν το 6,29% της αγοράς (5.284 μονάδες), ωστόσο το 7,21% του Ιουνίου δείχνει ότι στο τέλος της χρονιάς μάλλον τα ηλεκτρικά θα έχουν ξεπεράσει το 7%, που και πάλι απέχει παρασάγγας από το ποσοστό της Ευρώπης, σε μέσο όρο βέβαια, διότι υπάρχουν χώρες, όπως η Νορβηγία με 97,6% και η Κροατία με ποσοστό 4%!

Ωστόσο, η τελευταία τριμηνιαία έκθεση της Transport & Mobility Leuven δείχνει ότι πολλές από τις διαρθρωτικές συνθήκες που απαιτούνται για την υποστήριξη της μαζικής ηλεκτροκίνησης παραμένουν άλυτες.

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Οι δημόσιες υποδομές φόρτισης επεκτάθηκαν σε ολόκληρη την ΕΕ. Μέχρι τον Ιούνιο του 2026, η συνολική χωρητικότητα δημόσιας φόρτισης είχε φτάσει τα 41,6 GW, αυξημένη κατά 29% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ ο αριθμός των δημόσιων σταθμών φόρτισης αυξήθηκε κατά 21%, φτάνοντας περίπου τους 195.082 τον Μάιο του 2026. Παρά την αύξηση αυτή, τα περίπου 1,2 εκατομμύρια σημεία φόρτισης της ΕΕ παραμένουν πολύ χαμηλότερα από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 3,5 εκατομμύρια έως το 2030.

Στην Ελλάδα, τα Δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης που διασυνδεδεμένα με το Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.), ανέρχονται σε 4.251, αρκετά μακριά από τους στόχους που είχαν θέσεις και οι εταιρείες – πάροχοι.

Η ανάπτυξη των δημόσιων σταθμών φόρτισης παραμένει επίσης εξαιρετικά άνιση. Το χάσμα μεταξύ του αριθμού των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) και των συμβατικών σταθμών καυσίμων ποικίλλει σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τις μεγαλύτερες ελλείψεις να αναφέρονται στην Ιταλία, την Τσεχία, την Πολωνία, την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Στα θετικά της ηλεκτροκίνησης είναι ότι τα BEV οχήματα έχουν γίνει πιο ανταγωνιστικά ως προς το κόστος φόρτισης, σε σύγκριση με το κόστος της βενζίνης που έχει αυξηθεί κατά 17%, αλλά η δημόσια φόρτιση είναι πιο ακριβή από την οικιακή φόρτιση σε όλες τις χώρες, με την ταχεία δημόσια φόρτιση ιδιαίτερα δαπανηρή. Συνεπώς, οι καταναλωτές χωρίς πρόσβαση σε ιδιωτική φόρτιση συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό μειονέκτημα κόστους. Κι αυτό το βλέπουμε φορτίζοντας στους αυτοκινητοδρόμους.

Το υψηλό κόστος ενέργειας στην Ευρώπη παραμένει μια περαιτέρω διαρθρωτική πρόκληση. Παρά τη μείωση του χάσματος σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανικές μονάδες στην ΕΕ παραμένουν σχεδόν διπλάσιες από ό,τι στην Κίνα και περίπου 2,5 φορές υψηλότερες από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών που καταναλώνουν ενέργεια, αυτό το επίμονο μειονέκτημα κόστους συνεχίζει να υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων κατασκευαστών.