Η Kia επεκτείνει τη σειρά ηλεκτρικών GT με τα EV3 GT, EV4 GT και EV5 GT

Από τα πρώτα μοντέλα Ceed GT και ProCeed GT μέχρι το Stinger GT , και αργότερα τα EV6 GT και EV9 GT , το σήμα GT αντιπροσωπεύει μια πιο ελκυστική σύνδεση μεταξύ οδηγού και αυτοκινήτου.

Το Launch Control , το Performance Timer και οι οθόνες ειδικά για τον τρόπο οδήγησης ενισχύουν περαιτέρω την αίσθηση της εμπλοκής πίσω από το τιμόνι.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα , από συμπαγές SUV, χαμηλού ύψους hatchback και fastback, έως και ένα ευέλικτο C-SUV, συνδυάζουν την τετρακίνηση διπλού κινητήρα (AWD) με λειτουργία GT , ακριβές σύστημα διεύθυνσης, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση , Virtual Gear Shift, Active Sound Design, ειδικές διεπαφές GT, χαρακτηριστικές πινελιές νέον-πράσινου, αποκλειστικά σπορ καθίσματα GT , ένα ειδικό τιμόνι GT, και ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών GT.

Τα τρία μοντέλα, Kia EV3 GT , Kia EV4 GT και Kia EV5 GT , που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών το 2026, είναι πλέον διαθέσιμα στην ευρωπαϊκή αγορά, φέρνοντας τη φιλοσοφία GT της Kia σε ένα ευρύτερο φάσμα πελατών και κατηγοριών οχημάτων.

Το Kia EV3 GT φέρνει τη φιλοσοφία GT της Kia στην κατηγορία των compact SUV. Με ένα σύστημα τετρακίνησης διπλού κινητήρα που αποδίδει 215kW (292PS) και ροπή 468Nm, το EV3 GT επιταχύνει από 0 σε 100 χλμ./ώρα σε 5,7 δευτερόλεπτα. Με μπαταρία 81,4kWh, έχει αυτονομία έως 501 χλμ..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φέρει αποκλειστικά GT καθίσματα semi-bucket με σουέτ υλικά και νέον-πράσινες πινελιές, χρονοδιακόπτη απόδοσης, premium ήχο Harman Kardon, λειτουργία GT, έλεγχο εκκίνησης, ηλεκτρικό δυναμικό έλεγχος ροπής, ηλεκτρονική ανάρτηση Preview, εικονική αλλαγή ταχυτήτων και ενεργό ήχο.

Το Kia EV4 GT, με στυλ αμαξώματος hatchback και fastback, σύστημα τετρακίνησης, ίδια ισχύ και ροπή, επιταχύνει σε 5,6 δευτερόλεπτα και προσφέρει αυτονομία έως 537 χλμ., από ίδια μπαταρία, για το fastback και έως 505 χλμ. για το hatchback.

Το Kia EV5 GT, στην κατηγορία C-SUV, με σύστημα τετρακίνησης (AWD) που αποδίδει 225kW (306PS) και ροπή 480Nm, επιτρέπει επιτάχυνση σε 6,2 δευτερόλεπτα. Με ίδια μπαταρία 81,4kWh προσφέρει αυτονομία έως 476 χλμ..

Όλα τα μοντέλα φέρουν βελτιστοποιημένο Integrated Electric Booster (IEB), βελτιώνοντας την ανάκτηση ενέργειας, την απόδοση των φρένων και τη σταθερότητα του οχήματος, και τρεις τρόπους οδήγησης: Normal, Sport και λειτουργία GT που βελτιστοποιεί βασικές παραμέτρους του οχήματος, όπως η απόκριση του κινητήρα, το σύστημα διεύθυνσης και η ανάρτηση, ενώ το Launch Control υποστηρίζει ισχυρότερη και πιο σταθερή επιτάχυνση από στάση.

Επιπλέον, οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις για τον Ηλεκτρονικό Έλεγχο Ευστάθειας.

Το Electric Dynamic Torque Vectoring Control χρησιμοποιεί φρενάρισμα και έλεγχο κινητήρα για να βελτιώσει τη σταθερότητα και τον χειρισμό στις στροφές, το Virtual Gear Shift προσομοιώνει τις αλλαγές ταχυτήτων, ενώ το Active Sound Design προσθέτει δυναμική ηχητική ανατροφοδότηση που συνδέεται με την ταχύτητα, την επιτάχυνση και τη ροπή του οχήματος.