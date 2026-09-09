Πρώτο με το καλημέρα στην κατηγορία του με θερμικά ή εξηλεκτρισμένα σύνολα, το νέο Peugeot 408

Το νέο Peugeot 408 καταγράφει σημαντική πορεία στην ελληνική αγορά, σε μόλις 3 μήνες από το λανσάρισμά του στην Ελλάδα, στα τέλη Μαϊου, με τιμή εκκίνησης από 26.900 ευρώ.
Το μεσαίου μεγέθους (D κατηγορία) μοντέλου, που συνδυάζει το στυλ ενός fastback αμαξώματος με crossover χαρακτηριστικά, κατάφερε να κατακτήσει τη 2η θέση στην κατηγορία D Berlines, με μερίδιο αγοράς 18,1% στο πρώτο οκτάμηνο του 2026.
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Επίσης, εξαιρώντας τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, το 408 ήρθε 1ο στην κατηγορία του, με μερίδιο που αγγίζει το 39,5%.
Σημειώνω ότι το Peugeot 408 διατίθεται σε εκδόσεις: Hybrid 145HP e-DCS6, Plug-in Hybrid 240HP e-DCS7 και ως αμιγώς ηλεκτρικό E-408 213HP, έχοντας κορυφαίους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, καθώς και το χαρακτηριστικό Peugeot i-Cockpit.