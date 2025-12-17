Από την Ανατολή στη Δύση, το νέο Chery Tiggo 4 ήρθε για να μας κερδίσει

Κερασάκι στην τούρτα ήρθε να βάλει το Tiggo 4 στη γκάμα της Chery. H πρώτη εταιρεία σε όγκο εξαγωγών από την Κίνα, πλαισιώνει ιδανικά τα μεγαλύτερα μοντέλα Tiggo 7 και Tiggo 8, με το Tiggo 4 που από τον αριθμό καταλαβαίνουμε εύκολα ότι τοποθετείται σε μικρότερη κατηγορία, στην πολύ ανταγωνιστική των B-SUV που κατέχει το 35,8% της ελληνικής αγοράς.

Και το Chery Tiggo 4 έχει τον τρόπο να προσελκύσει υποψήφιους αγοραστές, καθώς το full hybrid κινητήριο σύστημα το καθιστά πολύ οικονομικό σε κατανάλωση, ειδικά μέσα στην πόλη, ενώ συνάμα είναι πολύ αποδοτικό σε επιδόσεις, έχει και ηλεκτρική λειτουργία, διαφορετικά προγράμματα οδήγησης, άνετη καμπίνα, πλούσιο εξοπλισμό, εγγύηση έως 12 χρόνια που δεν δίνει κανένας άλλος κατασκευαστής και τιμή από 22.990 ευρώ, που θεωρείται ασύγκριτη.

Συνυπολογίζεις το γεγονός της αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα από τον όμιλο ΣΠΑΝΟΣ, με δεκαετίες εμπειρία στη λιανική πώληση, που σημαίνει απευθείας επαφή με τον πελάτη, γνωρίζοντας και ικανοποιώντας τις ανάγκες του. Για τον λόγο αυτό υπάρχει και 100% επάρκεια σε ανταλλακτικά, ώστε να μην χρειάζεται αναμονή, που το παρατηρούμε σε άλλες μάρκες.

Το Chery Tiggo 4, λοιπόν, κρύβει άσους στο μανίκι του και ήρθε η ώρα να τους αποκαλύψουμε.

Με 4,32 μέτρα μήκος, 1,831 μ. πλάτος και 1,653 μ. ύψος, τοποθετείται άριστα στην καρδιά των B-SUV αυτοκινήτων. Το παράστημά του συμπληρώνεται από 16,2 εκατοστά απόσταση από το έδαφος, που το κατατάσσει στα αστικά μοντέλα, όμως δώσε του ταξίδι και θα το ευχαριστηθείς.

Η μάσκα με το διαμαντένιο μοτίβο και το σήμα της μάρκας σε περίοπτη θέση, τα στενά LED φωτιστικά και τα κάθετα επίσης LED φώτα ημέρας, με τις πτυχές στο καπό, ενισχύουν την μπροστινή όψη του Tiggo 4, το οποίο χαρακτηρίζεται από καθαρότητα στις γραμμές.

Περιμετρικά προστατευτικά, ράγες οροφής, πίσω αεροτομή και πίσω LED φωτιστικά που ενώνονται με κόκκινη μπάρα, δημιουργούν μια οπτική ταυτότητα, το Hybrid βάζει την υπογραφή για την υβριδική υπόσταση του μοντέλου, ενώ το ελαφρύ χαμήλωμα της οροφής, μαζί με το ανασήκωμα της γραμμής των πίσω παραθύρων, σου δίνουν την αίσθηση του coupe.

Κι αν η εμφάνιση σου κέντρισε την προσοχή, με το άνοιγμα της πόρτας ετοιμάζεσαι να εισχωρήσεις στα ενδότερα μιας φιλόξενης καμπίνας για 5 ενήλικες επιβάτες, χάρη στο μεταξόνιο των 2,61 μ..

Η ταπετσαρία από συνθετικό δέρμα, το πάνω μέρος του οριζόντιου ταμπλό από μαλακό πλαστικό, το τιμόνι με επίπεδο κάτω τμήμα, η ύπαρξη φυσικών διακοπτών για τον διζωνικό κλιματισμό, την ένταση του ηχοσυστήματος και τα προγράμματα οδήγησης. Και βέβαια η ενιαία οθόνη που διαμοιράζεται σε 12,3 ιντσών πίνακα οργάνων TFT, και σε επίσης 12,3 ιντσών οθόνη αφής για το σύστημα ενημέρωσης / ψυχαγωγίας, το οποίο έχει συμβατότητα με Android Auto και Apple CarPlay.

Η ψηλά τοποθετημένη κονσόλα με αποθηκευτικούς χώρους και τον μοχλό για το κινητήριο σύστημα, είναι χαρακτηριστική, ενώ το μεγάλο υποβραχιόνιο εξυπηρετεί στο ταξίδι και με επαρκή χώρο αποθήκευσης.

Τα σπορ καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα σου φτιάχνουν την καθημερινή διάθεση, και τα 430 λίτρα όγκου αποσκευών στο πορτ-μπαγκάζ, με επίπεδο πάτωμα χωρίς κατώφλι, εξυπηρετούν στο ταξίδι.

Το επίπεδο εξοπλισμού, ακόμα και από τη βασική έκδοση Comfort έχει πολλά στοιχεία, μεταξύ των οποίων 7 αερόσακοι, 20 και πάνω από συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, ενώ στην Premium θα έχουμε την ταπετσαρία από συνθετικό δέρμα, κάμερα με απεικόνιση 540 μοιρών, δερμάτινο τιμόνι και πολλά ακόμα.

Καλά όλα αυτά και ακόμα καλύτερα με το υβριδικό σύστημα κίνησης του Tiggo 4. Ένα μοτέρ βενζίνης 1.5lt ισχύος 95 ίππων, συνεργάζεται με ένα ηλεκτρομοτέρ, μια μπαταρία LFP 1,83 kWh και ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων DHT, με αποτέλεσμα να αποδίδει συνολικά το σύστημα 204 ίππους με 310 Nm άφθονης ροπής. Η εκκίνηση γίνεται ηλεκτρικά, αυτόματα μεταβαίνει σε υβριδική λειτουργία με το έντονο πάτημα του πεντάλ, και υπάρχουν 3 επίπεδα ανάκτησης ενέργειας, ώστε το αυτοκίνητο σε συνθήκες πόλης να έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση, με τη μέση τιμή των 5,3 λίτρων στα 100 χλμ., να φαντάζει εντυπωσιακή. Άρα, επιδόσεις, με 8,9 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, και οικονομία σε καύσιμο, συνάμα.

Ευέλικτο, με κύκλο στροφής 10,9 μ., μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε προγράμματα οδήγησης Eco για οικονομία ή Sport που σκληραίνει την αίσθηση του τιμονιού και την απόκριση του μοτέρ, και ο ημιάκαμπτος άξονας στην πίσω ανάρτηση, βολεύει για να έχεις περισσότερο χώρο στην καμπίνα και το πορτ-μπαγκάζ.

Τούτων δοθέντων, για να επιστρέψω στην εισαγωγή, σε ένα B-SUV μοντέλο, όπως το Chery Tiggo 4, δεν θα βρεις τόσα πολλά σε εξοπλισμό, υβριδική απόδοση και οικονομία, έως 12 χρόνια εγγύηση και τιμή από 22.990 ευρώ.