Από την Πιτίτσα τον Μάρτιο ξεκινούν οι Αναβάσεις

Το καλεντάρι περιλαμβάνει 8 αγώνες και την επιστροφή της Τσακώνας
iliopoulos anavasi
Ο Μάριος Ηλιόπουλος
Δημήτρης Μπαλής

Πολύ ενδιαφέρον αναμένεται να έχει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων του 2026, καθώς περιλαμβάνει 8 αγώνες.

Μάλιστα, στο καλεντάρι επιστρέφει η Ανάβαση Τσακώνας, μετά από 4 χρόνια απουσίας, παίρνοντας τη θέση της Ανάβασης Ομαλού, της Κρήτης.

Η πρεμιέρα θα γίνει με την κλασική Ανάβαση Πιτίτσας, 7 και 8 Μαρτίου. Η Ανάβαση Ελασσόνας, που έριξε την αυλαία του θεσμού το 2025, θα διεξαχθεί 28 και 29 Μαρτίου, ενώ η Ανάβαση Ριτσώνας θα πραγματοποιηθεί 18 και 19 Απριλίου. Η Ανάβαση Κύμης διατηρεί τη θέση της, 16 και 17 Μαΐου και έπεται το Πήλιο, 6 και 7 Ιουνίου, με την Ανάβαση Πορταριάς.

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων θα συνεχιστεί με την Ανάβαση Αρχαίας Αιγείρας, σε έναν εκπληκτικής ομορφιάς τόπο, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ενώ 17 και 18 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η Ανάβαση Αχλαδόκαμπου.

Η Ανάβαση Τσακώνας θα αποτελέσει τον όγδοο και τελευταίο γύρο του θεσμού και θα διεξαχθεί στις 14 και 15 Νοεμβρίου.

