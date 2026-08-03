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Από την Ταϊλάνδη, τον Μάρτιο του 2027 θα ξεκινήσει η νέα εποχή του MotoGP με 850 κ.εκ.

Το Burinam θα φιλοξενήσει τον εναρκτήριο αγώνα της νέας σεζόν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
MtoGP Thailand
Δημήτρης Μπαλής
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Αυτό το τριήμερο 7-9 Αυγούστου, επιστρέφει η δράση στο MotoGP για τη φετινή, πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά, όπως εξελίσσεται.

Ωστόσο, ο προγραμματισμός για τη νέα χρονιά, όπου το MotoGP μπαίνει σε μια νέα εποχή με μοτοσυκλέτες 850 κ.εκ., ήδη έχει ξεκινήσει, με τη διοίκηση του σπορ να αναφέρει και το από πού θα ξεκινήσει η σεζόν.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι η Ταϊλάνδη, 5-7 Μαρτίου 2027, θα φιλοξενήσει τον εναρκτήριο γύρο της σεζόν του MotoGP, για 3η συνεχόμενη χρονιά, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη σημασία της χώρας στο πρωτάθλημα και το πάθος των οπαδών της.

Το Grand Prix της Ταϊλάνδης θα γράψει ιστορία, καθώς θα γίνει η πρώτη αγωνιστική διοργάνωση που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους νέους τεχνικούς κανονισμούς του MotoGP για τον κύκλο 2027-2031.

Η προετοιμασία του 2027 θα ξεκινήσει με τις επίσημες δοκιμές στη Σεπάνγκ της Μαλαισίας, κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, πριν μεταφερθεί στην πίστα Chang στο Μπουριράμ για τη δεύτερη και τελευταία δοκιμή πριν από την έναρξη της σεζόν, δύο εβδομάδες πριν από τον εναρκτήριο αγώνα, με τις ημερομηνίες να μην έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

MotoGP of Thailand

Μεταξύ αυτών των δύο εκδηλώσεων, το Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, θα φιλοξενήσει την εκδήλωση έναρξης της σεζόν.

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