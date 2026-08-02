Η Citroen με ίδιο δίδυμο οδηγών στη νέα εποχή της Formula E – Ξεκίνησαν οι δοκιμές

Η 12η σεζόν ήταν η απαρχή της παρουσίας της Citroen στη Formula E και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά.

Με δύο αγώνες να απομένουν για το φινάλε της σεζόν, στο Λονδίνο, 15 και 16 Αυγούστου, όπου θα κριθούν οι τίτλοι σε οδηγούς, ομάδες και κατασκευαστές, ήδη τα βλέμματα βρίσκονται στη 13η σεζόν, 2026-2027.

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Κι αυτό επειδή τα νέα μονοθέσια GEN4 θα είναι πολύ διαφορετικά, τεχνικά, από τα σημερινά.

Η Citroen, ξεκίνησε την προετοιμασία της διατηρώντας το ίδιο δίδυμο οδηγών με το οποίο έκανε το ντεμπούτο της στη Formula E, με στόχο να κατακτήσει τον τίτλο.

Οι Ζαν-Ερίκ Βερνιέ και Νικ Κάσιντι θα βρίσκονται στα δύο μονοθέσια, και ήδη επιχειρούν σε μια σειρά διαδικασιών εξέλιξης σε διάφορες ευρωπαϊκές πίστες.

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Κάθε δοκιμή σε πίστες, από το Καλαφάτ μέχρι την Ανδαλουσία, μέσω Ναβάρας και πιο πρόσφατα στο Γκουάντιξ, στην περιοχή της Γρανάδα στην Ισπανία, όπου το GEN4 ολοκλήρωσε περισσότερα από 500 χιλιόμετρα, συλλέχτηκαν πολύτιμα δεδομένα που θα υποστηρίξουν τις επόμενες φάσεις ανάπτυξης ενόψει του επίσημου προγράμματος δοκιμών πριν από την έναρξη της σεζόν στη Τζέντα, τον Δεκέμβριο.

Αξίζει να σημειώσω ότι στα νέα μονοθέσια GEN4, η ισχύς αυξήθηκε σε έως και 600 kW (815 hp), καθιστώντας το GEN4 το πιο ισχυρό πλήρως ηλεκτρικό μονοθέσιο που έχει αναπτυχθεί ποτέ. Πλέον διαθέτει μόνιμη τετρακίνηση, για πρώτη φορά στην ιστορία του πρωταθλήματος, και όχι επιλεκτική, με το ATTACK MODE όπως τώρα, έχει δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας έως 700 kW μέσω των εμπρός και πίσω συστημάτων μετάδοσης κίνησης, φέρει νέα μπαταρία 55 kWh που προσφέρει αυξημένη απόδοση, και δύο ξεχωριστές αεροδυναμικές διαμορφώσεις: υψηλή κάθετη δύναμη και χαμηλή κάθετη δύναμη, προσαρμοσμένες στις διαφορετικές φάσεις ενός αγωνιστικού Σαββατοκύριακου.