Δεύτερη νίκη του Sami Pajari στο WRC, τώρα στη Φινλανδία, την πατρίδα του

Ήταν αδύνατον να ρισκάρει ο Σάμι Παχάρι, στην 4η και τελευταία ημέρα του 10ου αγώνα του WRC.

Ο Φινλανδός οδηγός της Toyota, μετά την εγκατάλειψη χθες, του Σεμπαστιάν Οζιέ, από τουμπάρισμα στην προτελευταία ειδική διαδρομή της ημέρας, είχε ένα προβάδισμα 46,4 δευτερολέπτων από τον ομόσταβλό του στην Toyota Όλιβερ Σόλμπεργκ, που λογικά ήταν απίθανο να καλυφθούν σε δύο ειδικές διαδρομές σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι και έγινε. Ο Παχάρι σήκωσε το πόδι από το γκάζι, έκανε αξιοπρεπείς χρόνους, και τερμάτισε άνετα πρώτος με διαφορά 26,7 δευτ. από τον Σόλμπεργκ.

Ήταν η δεύτερη φετινή νίκη του Παχάρι, μετά την επικράτησή του και στην Εσθονία, στις 19 Ιουλίου. Παράλληλα, πέτυχε την 200ή νίκη για Φινλανδό οδηγό στο WRC.

Στην 3η θέση του βάθρου ανέβηκε ο Έλφιν Έβανς με ένα ακόμα Toyota. Μολονότι ο Ουαλός το Σάββατο το πρωί είχε τρομερό τουμπάρισμα, εντούτοις κατάφερε να πάει στο σέρβις, οι μηχανικοί έδωσαν τα… ρέστα τους, και ο Ουαλός συνέχισε τον αγώνα, φθάνοντας και στο βάθρο, αφήνοντας 16 δευτ. πίσω του τον Αντριέν Φορμό της Hyundai.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νεβίλ, Κατσούτα (χτύπησε το αυτοκίνητο σε δέντρο στην τελευταία ειδική), και ΜακΕρλιν ακολούθησαν, με Hyundai, Toyota και Ford.

Αξίζει να σημειώσω ότι ο επικεφαλής της Toyota, Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα, ξανακάθισε σε μπάκετ, και έφτασε 8ος με Toyota, βέβαια, στον τερματισμό!

«Δεν ξέρω τι να πω», παραδέχτηκε ο Παχάρι. «Ήταν σημαντικό να κερδίσουμε στην Εσθονία, αλλά μια νίκη εντός έδρας είναι πάντα κάτι ξεχωριστό. Δεν ήταν πάντα πολύ εύκολο για τους Φινλανδούς, αλλά μετά από ένα πραγματικά τρελό ράλι, τα καταφέραμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, πρώτα απ’ όλα, στην ομάδα, αλλά και σε όλους τους οπαδούς για όλη την υποστήριξη. Είναι απλά καταπληκτικό. Kiitos paljon – σας ευχαριστώ όλους», είπε ο θριαμβευτής.

Όσον αφορά στα στατιστικά, είναι η πρώτη φορά που ένας Φινλανδός οδηγός κέρδισε συνεχόμενους αγώνες WRC, από τότε που ο Κάλε Ροβάνπερα νίκησε σε Πολωνία και Λετονία το 2024.

Επίσης, μετά τη νίκη του Ροβάνπερα στη Φινλανδία το 2025, η Φινλανδία έχει πλέον εντός έδρας νικητές σε συνεχόμενες εκδόσεις του αγώνα, για πρώτη φορά από τις νίκες του Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα το 2014 και το 2015. Κι ακόμα, οι Παχάρι και Ροβάνπερα είναι οι δύο πρώτοι διαφορετικοί Φινλανδοί που πετυχαίνουν το κατόρθωμα σε συνεχόμενα χρόνια από τον Μίκο Χιρβόνεν και τον Λάτβαλα το 2009 και το 2010.

Τονίζουμε επίσης ότι η Toyota με το 1-2-3 που πέτυχε, κατέγραψε την 8η νίκη της στο Ράλι Φινλανδίας, στις τελευταίες 9 διοργανώσεις.

«Ήταν ένα σουρεαλιστικό σύνολο συνθηκών», είπε ο Έβανς. «Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, οφείλουμε ευχαριστίες στα παιδιά που επισκεύασαν το αυτοκίνητο χθες το μεσημέρι. Ξέρουμε πάντα ότι μπορούμε να βασιστούμε σε αυτά τα παιδιά», τόνισε.

Το WRC θα κάνει τώρα διακοπές και θα επιστρέψει για τον 11ο αγώνα στην Παραγουάη, 27 – 30 Αυγούστου.

Βαθμολογία οδηγών: Έβανς 201, Παχάρι 171, Κατσούτα 160, Σόλμπεργκ 156, Οζιέ 139.

Βαθμολογία ομάδων: Toyota 514, Hyundai 340, M-Sport Ford 130.