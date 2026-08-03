Αύξηση πωλήσεων Fiat κατά 21,7% στο πρώτο εξάμηνο

Ανάπτυξη πωλήσεων γνωρίζει η Fiat διεθνώς, με τη μάρκα να καταγράφει αύξηση 21,7% στο πρώτο εξάμηνο, έναντι του αντίστοιχου περσινού, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της στο 3,3%, σε σχέση με πέρυσι.

Η Ευρώπη παραμένει στο επίκεντρο αυτής της απόδοσης, ωστόσο η Fiat κατέχει ηγετικές θέσεις σε Βραζιλία και Αλγερία.

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Η Ιταλία παραμένει η μεγαλύτερη αγορά της Fiat -και λογικό είναι-, με τη μάρκα να φτάνει σε μερίδιο 12,6%, ήτοι +1,2% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025.

Στη Γαλλία οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 35,8%, στην Πολωνία κατά 35,1%, στη Γερμανία κατά 24,6%, στο Ηνωμένο Βασίλειο (+16,7%), στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο (+15,9%), στην Πορτογαλία (+11,6%) και στην Ελλάδα (+4,5%). Ωστόσο, η Αυστρία εντυπωσίασε, με τις ταξινομήσεις να αυξάνονται κατά 74,5% και το μερίδιο αγοράς να φτάνει το 2,5% στη χώρα αυτή.

Η απόδοση της Fiat οφείλεται κυρίως στην ηγετική της θέση στην κατηγορία Α σε όλη την Ευρώπη, με επικεφαλής τα Pandina και 500, ενώ το Grande Panda κινείται πολύ δυναμικά.

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Επιπλέον, η Fiat ηγείται στην ευρωπαϊκή κατηγορία ηλεκτρικών τετράκυκλων, με τo Topolino.

Όσον αφορά στα επαγγελματικά της Fiat, στην Ευρώπη έφτασε σε μερίδιο αγοράς 7,6%, με προμετωπίδα το Ducato και το Doblo.