Η νέα Mercedes-Benz GLA σε τρεις ηλεκτρικές εκδόσεις – Θα ακολουθήσει και υβριδική

Η Mercedes‑Benz ξεκίνησε το λανσάρισμα της νέας GLA, η οποία συνδυάζει χαμηλότερη σιλουέτα, μακρύτερο μεταξόνιο και μια φωτιζόμενη εμβληματική μάσκα.

Το πλήρως ανασχεδιασμένο εσωτερικό φέρνει περισσότερο φως, χώρο και φινέτσα, με πανοραμική οροφή, μεγάλη οθόνη MBUX Superscreen και υλικά υψηλής ποιότητας. Οι έξυπνες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένου του MBUX Virtual Assistant με την υποστήριξη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέπουν τη φυσική αλληλεπίδραση και την εξατομικευμένη υποστήριξη.

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Αρχικά θα λανσαριστεί σε τρεις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις GLA 200, GLA 250+, και GLA 350 4MATIC, ενώ θα ακολουθήσει και μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης και υβριδική τεχνολογία.

Η νέα Mercedes‑Benz GLA, λοιπόν, έχει μακρύτερο μεταξόνιο κατά 6,1 εκ., φτάνοντας στα 2,790μ. Αυτό μεταφράζεται σε 7 χιλιοστά περισσότερο χώρο για τα πόδια οδηγού και συνοδηγού, περισσότερα 3,8 εκ. στη δεύτερη σειρά καθισμάτων, και περισσότερο χώρο για τα κεφάλια.

Με πιο φαρδύ πίσω μετατρόχιο, έντονα μυώδεις ώμους και τροχούς τοποθετημένους στο ίδιο επίπεδο με το αμάξωμα, η νέα GLA δείχνει πιο δυναμική.

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Το μοντέλο φέρνει την φωτιζόμενη εμβληματική μάσκα στην compact κατηγορία και στην καμπίνα αποκαλύπτεται ένα εσωτερικό υψηλής ποιότητας που συνδυάζει αιωρούμενες φόρμες, προσεκτικά επιλεγμένα υλικά και μια μεγάλη οθόνη MBUX Superscreen που εκτείνεται σε ολόκληρο το ταμπλό και ενσωματώνει πίνακα οργάνων οδηγού 26 εκατοστών (10,25 ιντσών), κεντρική οθόνη 35,6 εκατοστών (14 ιντσών), και μια οθόνη 35,6 εκατοστών (14 ιντσών) για τον συνοδηγό. Επίσης, φέρει ηχοσύστημα surround 3D Burmester.

Αυξήθηκε και η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ κατά 70 λίτρα, στα 410 λίτρα, ενώ κάτω από το μπροστινό καπό υπάρχει έξτρα χώρος – frunk, 107 λίτρων.

Οι εκδόσεις με τετρακίνηση 4MATIC έχουν μεγάλη ικανότητα ρυμούλκησης έως 2 τόνους.

Οι ηλεκτρικές εκδόσεις είναι τρεις: GLA 200 με ισχύ 165 kW και μπαταρία λιθίου-σιδήρου (LFP) 58 kWh. Η GLA 250+ αποδίδει 200 ​​kW και η GLA 350 4MATIC φτάνει στα 260 kW ισχύ, επιταχύνοντας σε 5,4 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα. Οι δύο τελευταίες εκδόσεις είναι εξοπλισμένες με μπαταρία NMC (νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου), 85 kWh. Ένα άλλο μοντέλο με μπαταρία NMC 71 kWh θα ακολουθήσει στις αρχές του 2027. Η μέγιστη αυτονομία αγγίζει τα 657 χιλιόμετρα, ενώ χάρη στην τεχνολογία 800 volt μπορεί να επαναφορτιστεί με έως και 270 επιπλέον χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά.

Η Mercedes-Benz GLA Hybrid





Στις αρχές του 2027, η νέα GLA θα κυκλοφορήσει και ως υβριδική, σε δύο εκδόσεις ισχύος με κίνηση στους εμπρός τροχούς και τετρακίνηση. Ο εντελώς νέος, τετρακύλινδρος turbo κινητήρας 1,5lt συνδυάζεται με μοτεράκι 48 βολτ που συμπληρώνει την ισχύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης με μια επιπλέον ενέργεια 22 kW. Είναι ενσωματωμένος απευθείας στο νέο ηλεκτροκίνητο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη οκτώ ταχυτήτων (8F-eDCT). Διαθέτει και μπαταρία ιόντων λιθίου με ενεργειακή χωρητικότητα έως 1,3 kWh που τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα. Σε αστικές ταχύτητες όπου η οδήγηση είναι συνήθως πιο ήπια, μπορεί να κινηθεί μόνο με ηλεκτρική ενέργεια, ακόμα και σε ταχύτητες άνω των 100 χλμ./ώρα, υπό την προϋπόθεση ότι απαιτείται ισχύς λιγότερη από 22 kW.

Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε προφίλ λειτουργίας: ECO, COMFORT, SPORT και INDIVIDUAL, ενώ οι τετρακίνητες, ηλεκτρικές εκδόσεις έχουν και το προφίλ TERRAIN.

Εφοδιασμένο και με εικονικό βοηθό MBUX, που με την υποστήριξη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να διεξάγει σύνθετες, πολύπλευρες συνομιλίες, να θυμάται λεπτομέρειες και να χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της φωνητικής τεχνολογίας.

Καταλήγοντας, η νέα GLA προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα χαρακτηριστικών ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Με το MB.DRIVE ASSIST PLUS9, για παράδειγμα, αλλάζει αυτόματα λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο υπό ορισμένες συνθήκες. Και όσον αφορά την αυτοματοποιημένη στάθμευση, προσφέρει μια σειρά από βελτιωμένα ή νέα χαρακτηριστικά.