Ασφαλείς συνήθειες, μειωμένο κόστος της ασφάλισης με το Safety Coach της Volvo

Μια προαιρετική εφαρμογή που παρέχει στους οδηγούς πληροφορίες και συμβουλές για την οδήγηση σε πραγματικό χρόνο, απευθείας μέσω της οθόνης του συστήματος infotainment και του Volvo Cars app για φορητές συσκευές, παρέχει η Volvo.
Σημειώνουμε ότι το Volvo Cars Safety Coach κυκλοφορεί αρχικά στη Σουηδία και τη Νορβηγία, στα μοντέλα με σύστημα infotainment βασισμένο σε Google android, από το έτος μοντέλου 2020 και μετά: XC40, EX40, EC40, S60, V60, XC60, EX60, XC90, V90, EX90 και ES90.
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Οι συμβουλές βασίζονται στον τρόπο συμπεριφοράς του οδηγού στην καθημερινή κυκλοφορία, όπως για παράδειγμα, στο πώς φρενάρει, επιταχύνει και στρίβει.
Οι συμβουλές καθοδηγούνται από τη γνώση και τα δεδομένα για την ασφάλεια που έχει συγκεντρώσει η Volvo Cars, μέσω έρευνας σε πραγματικές συνθήκες επί δεκαετίες. Ο κάθε οδηγός Volvo θα λαμβάνει τη δική του δυναμική και προσωπική βαθμολογία Safety Coach, ώστε να ενθαρρύνεται να γίνει ακόμα καλύτερος και πιο ασφαλής.
«Η έρευνά μας δείχνει ότι πολλά ατυχήματα περιλαμβάνουν κάποιο στοιχείο έκπληξης. Αυτό που βοηθά στην πρόληψή τους είναι η προβλεψιμότητα», λέει ο Μίκαελ Λιούνγκ Άουστ, ειδικός Οδηγικής Συμπεριφοράς στη Volvo Cars, συμπληρώνοντας ότι: «Η κίνηση εντός των αναμενόμενων ορίων ταχύτητας και η αποφυγή απότομων ελιγμών επιτρέπει στους άλλους να προβλέπουν τον τρόπο που οδηγείτε και μειώνει την πιθανότητα σύγκρουσης. Η υποστήριξη ασφαλών οδηγικών πρακτικών είναι ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ που χρειάζεται να λύσουμε για να πετύχουμε μηδενικές συγκρούσεις. Εργαλεία όπως το Safety Coach μπορούν να βοηθήσουν στο να μετατρέψουμε τη γνώση που διαθέτουμε σε πιο ασφαλείς καθημερινές συνήθειες».
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Το Safety Coach app είναι αποτέλεσμα συνεργασίας ανάμεσα στη Volvo Cars και την Cambridge Mobile Telematics (CMT), τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεματικής και Τεχνητής Νοημοσύνης για πιο ασφαλή κινητικότητα. Ο αλγόριθμος της CMT χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της βαθμολογίας του Safety Coach.
Για να χρησιμοποιήσουν το Safety Coach, οι οδηγοί πρέπει αρχικά να δώσουν τη συγκατάθεσή τους και στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν εάν θέλουν να κοινοποιούνται τα δεδομένα τους σε συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες, με αντάλλαγμα προνόμια ασφάλισης που βασίζονται στη χρήση.