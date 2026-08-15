Ασφαλείς συνήθειες, μειωμένο κόστος της ασφάλισης με το Safety Coach της Volvo

Μια προαιρετική εφαρμογή που παρέχει στους οδηγούς πληροφορίες και συμβουλές για την οδήγηση σε πραγματικό χρόνο, απευθείας μέσω της οθόνης του συστήματος infotainment και του Volvo Cars app για φορητές συσκευές, παρέχει η Volvo.

Σημειώνουμε ότι το Volvo Cars Safety Coach κυκλοφορεί αρχικά στη Σουηδία και τη Νορβηγία, στα μοντέλα με σύστημα infotainment βασισμένο σε Google android, από το έτος μοντέλου 2020 και μετά: XC40, EX40, EC40, S60, V60, XC60, EX60, XC90, V90, EX90 και ES90.

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Οι συμβουλές βασίζονται στον τρόπο συμπεριφοράς του οδηγού στην καθημερινή κυκλοφορία, όπως για παράδειγμα, στο πώς φρενάρει, επιταχύνει και στρίβει.

Οι συμβουλές καθοδηγούνται από τη γνώση και τα δεδομένα για την ασφάλεια που έχει συγκεντρώσει η Volvo Cars, μέσω έρευνας σε πραγματικές συνθήκες επί δεκαετίες. Ο κάθε οδηγός Volvo θα λαμβάνει τη δική του δυναμική και προσωπική βαθμολογία Safety Coach, ώστε να ενθαρρύνεται να γίνει ακόμα καλύτερος και πιο ασφαλής.