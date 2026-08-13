Όριο προϋπολογισμού όπως στην F1 ετοιμάζει το MotoGP

«Από την πλευρά του οργανισμού, θέλουμε οπωσδήποτε να επιδιώξουμε ένα όριο στον προϋπολογισμό και είμαστε πολύ σαφείς με τους κατασκευαστές σχετικά με αυτό. Είναι σημαντικό να φέρουμε έναν βαθμό ορθολογικότητας στον τρόπο που κάνουμε τα πράγματα », δήλωσε ο Ezpeleta.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής του MotoGP, Carlos Ezpeleta , στο Motorsport.com, ο τρόπος με τον οποίο η Formula 1 έβαλε φρένο στα έξοδα, στα 145 εκατομμύρια δολάρια πριν τα αυξήσει στα 215 εκατομμύρια δολάρια με τους κανονισμούς του 2026, επέτρεψε την είσοδο ομάδων όπως η Cadillac και η Audi.

«Είναι επίσης πολύ φιλόδοξο επειδή οι κατασκευαστές είναι εξαιρετικά συνδεδεμένοι με τα εργοστάσιά τους και όλοι τους έχουν διαφορετικές πραγματικότητες, διαφορετική προέλευση και διαφορετικές οργανωτικές δομές. Είναι κάτι που πρέπει να μελετήσουμε, αλλά όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος. Είμαι σίγουρος ότι θα φτάσουμε εκεί. Δεν είχαμε ποτέ ανώτατο όριο στον προϋπολογισμό στο MotoGP, επειδή δεν υπήρξε ποτέ ανάγκη για κάτι τέτοιο», ανέφερε.

Η πραγματικότητα της Honda και της Aprilia, είναι τρανταχτά παραδείγματα, καθώς η Honda δαπανά περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ για τις δραστηριότητές της στο MotoGP, ενώ ο προϋπολογισμός της Aprilia είναι περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

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Ωστόσο, η Aprilia ηγείται της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, με τρεις από τους αναβάτες της στην κορυφή της συνολικής κατάταξης, ενώ βρίσκεται και στην κορυφή της βαθμολογίας των κατασκευαστών. Από την άλλη, η Honda, έχει τον Μαρίνι στη 10η θέση, και βρίσκεται προτελευταία στον πίνακα των κατασκευαστών, μπροστά μόνο από την Yamaha, τη δεύτερη μεγαλύτερη ξοδεύουσα με περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνουμε ότι το MotoGP και ομάδες έχουν καθορίσει το νέο εμπορικό πλαίσιο που θα διέπει τη σχέση τους για τα επόμενα πέντε χρόνια.