Ο Lans Stroll έκανε βόλτα στο Μονακό με μια Aston Martin αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ

Διακοπές κάνει η Formula 1 και οι οδηγοί της βρίσκουν ευκαιρία να αποδράσουν από την… καθημερινότητα.

Ο Λανς Στρολ, οδηγός της Aston Martin και γιος του δισεκατομμυριούχου Λόρενς Στρολ, ιδιοκτήτη της βρετανικής μάρκας, βρέθηκε στο Μονακό οδηγώντας ένα σπάνιο μοντέλο Aston Martin.

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Πριν αναφερθώ σε αυτό, επισημαίνω ότι ο πατέρας του ξόδεψε απίστευτα χρήματα για να φέρει τον αρχισχεδιαστή Αντριαν Νιούι ώστε να διεκδικήσει τίτλο, έχει ως οδηγούς τον ίδιο και τον Φερνάντο Αλόνσο, όμως αντιμετώπισε τα προβλήματα της Honda στο υβριδικό μοτέρ (κυρίως με κραδασμούς στη μπαταρία), με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην προ-τελευταία θέση της βαθμολογίας με 1 πόντο!

Ο Λανς Στρολ, λοιπόν, παρκάρισε την Aston Martin DBR22 speedster μπροστά στο θρυλικό Casino του Μονακό.

Η DBR22, που παρουσιάστηκε το 2022 για να γιορτάσει μια δεκαετία του εξατομικευμένου τμήματος «Q by Aston Martin», αντλεί έμπνευση από την DBR1 της βρετανικής μάρκας (διακρίνεται στη φωτογραφία), η οποία κέρδισε τον 24ωρο αγώνα του Le Mans το 1959.

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Με κινητήρα V12 5.2lt με διπλό τούρμπο που παράγει 705 ίππους και 752 Nm ροπής, η περιορισμένης παραγωγής speedster μπορεί να επιταχύνει από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,5 δευτερόλεπτα και μπορεί να φτάσει σε τελική ταχύτητα τα 319 χλμ./ώρα.

Μόνο 22 αντίτυπα DBR22 κατασκευάστηκαν, και σήμερα κοστίζει περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το VIP Fortunes, η DBR22 βρίσκεται στη συλλογή του 27χρονου Λανς, μαζί με πολλά ακόμα μοντέλα, όπως μια Aston Martin Vantage, μια Mercedes-AMG GT R, μια Ferrari California και μια Lamborghini Huracan.