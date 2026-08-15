Συμβαίνει τώρα:
Driveit

Η Porsche στην πρώτη σειρά της εκκίνησης του προτελευταίου αγώνα της Formula E στο Λονδίνο

Ο επίδοξος πρωταθλητής Wehrlein θα έχει πλάι του τον Muller – 8ος ο Vergne και 11ος ο Cassidy με τις δύο Citroen
newsit-formula-e-citroen-01
Δημήτρης Μπαλής
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί ο προτελευταίος αγώνας της 12ης σεζόν της Formula E στο Λονδίνο.

Με ανοικτές τις υποθέσεις τίτλου τόσο στους οδηγούς όσο και στις ομάδες, ο εκ των διεκδικητών του πρωταθλήματος Πασκάλ Βερλάιν με Posrche έχει την pole position.

Στο πλάι του, με μια ακόμα Porsche ο Νίκο Μίλερ που έχει μαθηματικά ελπίδες τίτλου αν συμβούν τα πάνω κάτω.

Στην 3η θέση ο Μιτς Εβανς με Jaguar, δεύτερος στη βαθμολογία, και στην 4η θέση ο Νταν Τίκτουμ με Cupra Kiro.

Ο επικεφαλής της βαθμολογίας, Τζέικ Ντένις με Andretti θα είναι στην 5η θέση, με τον Ζοέλ Ερικσον στην 6η θέση για την Envision Racing, τον Αντόνιο Φέλιξ ντα Κόστα 7ο για τη Jaguar και τον Ζαν-Ερίκ Βερνιέ στην 8η θέση για την Citroen.

Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον αγώνα.

Citroen C3 Aircross

Με τιμή από 18.900 ευρώ το βραβευμένο SUV

Το δεύτερο σε πωλήσεις στην κατηγορία των C-SUV, το Citroen C3 Aircross, βραβευμένο με τον τίτλο AUTOBEST «Best Users’ Car of Europe 2026» είναι πλέον διαθέσιμο από 18.900 ευρώ.

Με μήκος 4,39 μέτρα, στην καρδιά της κατηγορίας του, αλλά με τιμή μικρότερης κατηγορίας, άνετους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, καθώς δυνατότητα φιλοξενίας έως και 7 άτομα, το νέο Citroen C3 Aircross φέρει αναρτήσεις και καθίσματα Citroen Advanced Comfort, και προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού.

Στην Ελλάδα διατίθεται με πλήρη γκάμα κινητήριων συστημάτων: με Turbo μοτέρ βενζίνης 100 hp, με μηχανικό κιβώτιο (τιμή από 18.900 ευρώ), Hybrid 145 hp με αυτόματο κιβώτιο (από 23.500 ευρώ), και 100% ηλεκτρικό e-C3 Aircross Extended Range με αυτονομία έως 400 χλμ. (τιμή από 20.900 ευρώ, με την επιδότηση του κρατικού προγράμματος).

Το νέο Citroen C3 Aircross προσφέρεται σε τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού, ανάλογα τις προτιμήσεις του καθενός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
97
73
65
64
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo