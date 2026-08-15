Η Porsche στην πρώτη σειρά της εκκίνησης του προτελευταίου αγώνα της Formula E στο Λονδίνο

Σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί ο προτελευταίος αγώνας της 12ης σεζόν της Formula E στο Λονδίνο.

Με ανοικτές τις υποθέσεις τίτλου τόσο στους οδηγούς όσο και στις ομάδες, ο εκ των διεκδικητών του πρωταθλήματος Πασκάλ Βερλάιν με Posrche έχει την pole position.

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Στο πλάι του, με μια ακόμα Porsche ο Νίκο Μίλερ που έχει μαθηματικά ελπίδες τίτλου αν συμβούν τα πάνω κάτω.

Στην 3η θέση ο Μιτς Εβανς με Jaguar, δεύτερος στη βαθμολογία, και στην 4η θέση ο Νταν Τίκτουμ με Cupra Kiro.

Ο επικεφαλής της βαθμολογίας, Τζέικ Ντένις με Andretti θα είναι στην 5η θέση, με τον Ζοέλ Ερικσον στην 6η θέση για την Envision Racing, τον Αντόνιο Φέλιξ ντα Κόστα 7ο για τη Jaguar και τον Ζαν-Ερίκ Βερνιέ στην 8η θέση για την Citroen.

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Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον αγώνα.