Η Disney+ θα γίνει η παγκόσμια πλατφόρμα streaming της Formula E

Κι ενώ από το Σαββατοκύριακο πέφτει η αυλαία για την 12η σεζόν της Formula E, 2025/2026, με διπλό αγώνα στο Λονδίνο όπου θα έχουμε την ανάδειξη πρωταθλητή στους οδηγούς και στους κατασκευαστές, η Formula E προχωρά σε κινήσεις για τη νέα σεζόν.

Η Formula E, η Disney+ και το ESPN ανακοίνωσαν μια ιστορική πολυετή συμφωνία που θα καταστήσει την Disney+ την παγκόσμια πλατφόρμα streaming του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula E σε 144 περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, όπου θα μεταδίδεται παράλληλα με το ESPN+, ξεκινώντας από τη σεζόν 2026/2027.

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Η συμφωνία σηματοδοτεί ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα στην ιστορία της Formula E, συνδυάζοντας τις απαράμιλλες παγκόσμιες πλατφόρμες ψυχαγωγίας της Disney με το κορυφαίο πρωτάθλημα ηλεκτροκίνητου μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο.

Η Formula E, η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία στην Liberty Global, θα αξιοποιήσει το παγκόσμιο οικοσύστημα streaming της Disney για να προσεγγίσει εκατομμύρια νέα νοικοκυριά, συμπληρώνοντας παράλληλα το καθιερωμένο χαρτοφυλάκιο συνεργατών δωρεάν και γραμμικής μετάδοσης σε όλο τον κόσμο, διασφαλίζοντας ότι οι φίλοι του σπορ θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν ευρεία πρόσβαση σε βασικές αγορές.

Ξεκινώντας παράλληλα με την επαναστατική εποχή GEN4, η συνεργασία θα παρουσιάσει τη Formula E σε εκατομμύρια νέους οπαδούς μέσω του Disney+, διατηρώντας παράλληλα την ευρεία προσβασιμότητα που έχει στηρίξει την επιτυχία της σειράς μέχρι σήμερα.

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Πέρα από τη ζωντανή δράση, οι φίλοι της Formula E θα έχουν πρόσβαση σε ειδικές εκπομπές προεπισκόπησης και ανασκόπησης, στιγμιότυπα αγώνα, εις βάθος ανάλυση, αποκλειστικό πρόγραμμα από τα παρασκήνια και πλήρεις επαναλήψεις του αγώνα.

Καταλήγοντας, η σεζόν 2026/2027 σηματοδοτεί την άφιξη της επαναστατικής εποχής GEN4 της Formula E και το ντεμπούτο του ταχύτερου και πιο τεχνολογικά προηγμένου ηλεκτρικού αγωνιστικού αυτοκινήτου που κατασκευάστηκε ποτέ.

Με ισχύ 600kW, που ισοδυναμεί με περισσότερους από 815 ίππους, και επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε περίπου 1,8 δευτερόλεπτα, περίπου 30% ταχύτερα από ένα αυτοκίνητο F1, η GEN4 θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς.

Επίσης, το διευρυμένο ημερολόγιο περιλαμβάνει 21 αγώνες σε 13 εμβληματικές πόλεις, ξεκινώντας από την Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας στις 18 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνοντας υπό τα φώτα του Τόκιο, στις 25 Ιουλίου 2027.