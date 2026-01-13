Audi A3 allstreet TFSI e – Δοκιμή: Με 139 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας και 0,4 λίτρα μέση κατανάλωση

Στον κατακλυσμό του… Νώε, από SUV αυτοκίνητα που έχουν φτάσει στην Ελλάδα να αποτελούν το 64,6% της αγοράς, υπάρχουν και τα crossover, όπως αυτά εκφράζονται, για παράδειγμα, από το Audi A3 allstreet TFSI e.

Βέβαια, για χάριν συντομίας, τα SUV και τα crossover εκλαμβάνονται ως μία κατηγορία –στατιστικά-, όμως έχουν αρκετές διαφορές. Δηλαδή, τα crossover είναι ελαφρώς υπερ-υψωμένες εκδόσεις υπαρχουσών μοντέλων, ενώ τα SUV –κατά βάση- είναι νέα μοντέλα.

Στην πρώτη περίπτωση, λοιπόν, ανήκει το Audi A3 allstreet TFSI e, το οποίο είναι η plug-in hybrid εκδοχή του Audi A3 allstreet.

Άκρως επιθετικό μπροστά, με αυτή τη μάσκα Singleframe με τα τέσσερα δακτυλίδια και τα ασημί στοιχεία σε αεραγωγούς και σπόιλερ, μαζί με τα περίτεχνα φωτιστικά LED, δίνουν έναν σπορτίφ τόνο, παρά την ύπαρξη περιμετρικών προστατευτικών και ραγών οροφής, που παραπέμπουν σε πιο συντηρητικό ύφος ενός SUV. Το ασημί περίγραμμα των παραθύρων μαζί με το όμοιο τελείωμα του πίσω μέρους, με τον μπροστινό, συνθέτουν μια αρεστή εικόνα σε μια φόρμα αυτοκινήτου που ελκύει την προσοχή.

Ανοίγοντας την πόρτα, με το που κάθεσαι, πριν ακόμα αρχίζεις να περιεργάζεσαι το εσωτερικό, η ένδειξη «Καλώς ήρθατε. Κάντε αυτό το Audi, δικό σας Audi!», σε βάζει σε πειρασμό να θέλεις πράγματι να το κάνεις κτήμα σου.

Το κόκπιτ με οδηγοκεντρικό προσανατολισμό, είναι μια ένδειξη για να σε κατακτήσει, και μια δεύτερη το σπορτίφ, δερμάτινο τιμόνι, με επίπεδο κάτω τμήμα. Και μια τρίτη ένδειξη τα καλής πλευρικής στήριξης καθίσματα από συνθετικό δέρμα σε χρώμα σοκολά με γκρι στο πλάι, που «δένει» απόλυτα με τις λαβές, εσωτερικά των θυρών.

Από τη μικρή, ψηφιακή οθόνη αφής μπορείς να κάνεις όλες τις ρυθμίσεις του συστήματος ενημέρωσης / ψυχαγωγίας, έχεις και ψηφιακές υπηρεσίες με το Audi connect, και πλήρη συνδεσιμότητα, με μια σειρά από φυσικούς διακόπτες που ελέγχουν τον κλιματισμό και μια δεύτερη σειρά για την επιλογή: προγραμμάτων οδήγησης, απενεργοποίησης του συστήματος ευστάθειας, για μόνο ηλεκτρική λειτουργία, κάμερα μπροστά, υποβοήθησης στάθμευσης και περιμετρική θέαση.

Στο βάθος της κονσόλας θα βρούμε και δύο θύρες USB-C για φόρτιση ή συνδεσιμότητα, τον διακόπτη εκκίνησης και τον διακόπτη για χειροκίνητη λειτουργία του ηχοσυστήματος.

Και βέβαια, υπάρχει ο μοχλός για το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ο διακόπτης για το ηλεκτρικό χειρόφρενο, μια πρίζα 12V, ποτηροθήκες και υποβραχιόνιο με έξτρα αποθηκευτικό χώρο.

Στο πίσω μέρος θα χωρέσουν δύο ενήλικες και ένα άτομο μικρότερου αναστήματος στη μέση, ενώ η ορατότητα με τις ελαφρώς υπερ-υψωμένες θέσεις είναι αρκετά καλή, ωστόσο δεν είναι αρκετά καλή η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ με 280 λίτρα, εξαιτίας της ύπαρξης της μπαταρίας του plug-in υβριδικού συστήματος κίνησης. Πάντως, με δύο επιβάτες και με την ασύμμετρη κατά 40:20:40, διαίρεση και αναδίπλωση της πλάτης των πίσω καθισμάτων, η χωρητικότητα είναι επαρκής και για μεγάλα αντικείμενα.

Ο Ambient Light Plus φωτισμός με επιλογή ανάμεσα σε 30 χρώματα δημιουργεί όμορφη ατμόσφαιρα το βράδυ, ενώ μέρα νύχτα οι ενδείξεις στο παρμπρίζ από το head-up display σε κάνουν να κοιτάζεις μόνο ευθεία και όχι στον ψηφιακό πίνακα οργάνων, που διαθέτει και όργανο για το ηλεκτρικό μοτέρ, πότε δίνει το μέγιστο, πότε μαζεύει ενέργεια στη μπαταρία.

Το plug-in hybrid σύστημα κίνησης αποτελείται από ένα γνώριμο και αξιόπιστο turbo μοτέρ βενζίνης 1.5 TFSI evo2 που αποδίδει 150 ίππους, και από ένα ηλεκτρικό μοτέρ ισχύος 116 ίππων, ενσωματωμένο στο Stronic 6άρι αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, διπλού συμπλέκτη. Συνολικά, το σύστημα αποδίδει 204 ίππους, με τα 350 Nm ροπής να μεταφέρονται στον μπροστινό άξονα.

Το σημαντικό με αυτό το σύστημα δεν είναι τόσο η καλή επιτάχυνση των 7,4 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα ή η τελική ταχύτητα των 225 χλμ./ώρα, που δε τη χρειάζεσαι, κιόλας, αλλά ότι μπορείς να κινηθείς για έως 139 χλμ. αμιγώς ηλεκτρικά, αθόρυβα και οικονομικά, από την ενέργεια που σωρεύει η μπαταρία των 19,7 kWh. Ιδανικά, λοιπόν, στην πόλη πατώντας τον διακόπτη EV, κινείσαι μόνο ηλεκτρικά και εφόσον φτάσει η μπαταρία στο κατώτατο σημείο, τότε γυρίζει στο καύσιμο της βενζίνης μέχρι να επαναφορτιστεί (πορτάκι στην πλευρά του οδηγού, μπροστά). Να το κάνετε, εφόσον το αποκτήσετε, διότι συμφέρει πολύ και μόνο ηλεκτρικά μπορείτε να κινηθείτε ακόμα και με 140 χλμ./ώρα στο κοντέρ.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι αν το έχετε αφήσει στο αυτόματο σύστημα διαχείρισης, δηλαδή να παίρνει και ενέργεια από τη μπαταρία αλλά και καύσιμο, τότε η μέση κατανάλωση στα 100 χλμ. είναι μόλις 0,4 λίτρα καυσίμου και ενέργειας περίπου στις 15 kWh.

Με 1.695 κιλά βάρος –ούτε λίγα αλλά ούτε και πάρα πολλά-, το Audi A3 allstreet TFSI e έχει χαμηλό κέντρο βάρους, σχεδόν ιδανικά μοιρασμένο βάρος 55/45 σε εμπρός και πίσω άξονα, ξεκολλάει σβέλτα από στάση και τις στροφές τις νιώθει ευθεία. Για τέτοιο κράτημα μιλάμε.

Μπορείς να δοκιμάσεις και ένα από τα 4 προγράμματα οδήγησης και διαχείρισης, ουσιαστικά, του κινητήριου συστήματος, εκτός από το να επιλέξεις να κινηθείς μόνο ηλεκτρικά.

Καλή και η συνεργασία με το 6άρι αυτόματο κιβώτιο, με σχετικά κοντή κλιμάκωση που εξυπηρετεί και τη σπορτίφ συμπεριφορά.

Η Audi εμπλουτίζει το μοντέλο με πλειάδα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, δεν πληρώνει τέλη κυκλοφορίας, έχει απαλλαγή για εταιρική χρήση (μηδενικό φόρο) και το προσφέρει με όφελος τιμής 3.000 ευρώ.