Audi: Αυτονομία έως 139 χλμ. στα plug-in hybrid A3 Sportback TFSI e και A3 allstreet TFSI e

Διαθέτοντας μεγαλύτερες από πριν μπαταρίες, τα δύο plug-in hybrid μοντέλα της Audi, το A3 Sportback TFSI e και το A3 allstreet TFSI e, προσφέρουν ακόμα περισσότερα χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, με μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Συγκεκριμένα, η χωρητικότητα και το ενεργειακό περιεχόμενο της μπαταρίας, έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, φτάνοντας τη μεικτή χωρητικότητα στα 25,7 kWh και την καθαρή στα 19,7 kWh, με συνέπεια τα νέα A3 TFSI e προσφέρουν αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 139 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα απλής φόρτισης σε οικιακό δίκτυο (απλή πρίζα) ή δημόσιο φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.

Η αναβαθμισμένη έκδοση Audi A3 Sportback 45 TFSI e, η οποία διατίθεται στην ελληνική αγορά αποκλειστικά σε έκδοση S line, συνδυάζει τον νέο κινητήρα 1.5 TFSI evo2 με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 85 kW, αποδίδοντας συνολικά 200 kW (272 hp) και 400 Nm ροπής, ενώ επιταχύνει στα 0-100 χλμ./ώρα σε 6,3 δευτερόλεπτα.

Το δε Audi A3 allstreet TFSI e, που διατίθεται στην ελληνική αγορά, αποδίδει 204 hp.

Η μέση κατανάλωση των νέων A3 TFSI e, είναι μόλις 1,2 λίτρα/100 χλμ., με εκπομπές CO2 από 28 έως 26 γρ./χλμ.