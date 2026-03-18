Audi: Ετοιμάζει μικρό ηλεκτρικό A2 e-tron

Καταργώντας δύο μοντέλα, το Α1 και το Q2, η Audi ετοιμάζεται να τα αντικαταστήσει με ένα μοντέλο που να συνδυάζει δύο κόσμους, το νέο A2 e-tron.

Επισημαίνω το δύο κόσμους, διότι το νέο μοντέλο θα φέρει χαρακτηριστικά πολυχρηστικότητας και θα προσομοιάζει σε SUV.

Με συμπαγείς διαστάσεις, εντάσσεται στην πλήρως ηλεκτρική οικογένεια μοντέλων της Audi και θα κατασκευάζεται στο Ingolstadt, με διαφοροποιημένη προσέγγιση από αυτή που έχει ο όμιλος για τα νέα αστικά αυτοκίνητα, με την οικογένεια Electric Urban Car Family, που θα παράγει αυτοκίνητα VW, CUPRA και Skoda (Brand Core Group) στα εργοστάσια της Ισπανίας.

Με το νέο A2 e-tron, η Audi στοχεύει σε μια ευρεία διεθνή πελατειακή βάση που εκτιμά την καθημερινή χρηστικότητα στην πόλη, τη βιωσιμότητα, την υψηλή απόδοση και την ψηφιακή συνδεσιμότητα.

Το όνομά του είναι μια σκόπιμη αναφορά στο Audi A2, το οποίο πρωτοστάτησε στην αποδοτικότητα και την αστική κινητικότητα πριν από 25 χρόνια και μάλιστα με πολυχρηστικό αμάξωμα αλουμινίου, όμως δεν κράτησε για πολλά χρόνια στην αγορά.

Καταλήγοντας, η Audi έχει ανανεώσει το χαρτοφυλάκιο των μοντέλων της, με περισσότερα από 20 νέα μοντέλα το 2024 και το 2025, από την πλήρως ηλεκτρική compact κατηγορία έως την premium full-size κατηγορία.

Το 2026 εκτός από το Audi A2 e-tron (Οκτώβριο) θα λανσάρει και το Audi Q9 (τέλος της χρονιάς).