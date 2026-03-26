Audi: Ισχυρή ανάπτυξη στα ηλεκτρικά και Formula 1

Άνοδος εσόδων, κερδών, έμφαση στην ηλεκτροκίνηση και στα μονοθέσια
Audi: Ισχυρή ανάπτυξη στα ηλεκτρικά και Formula 1
Δημήτρης Μπαλής

Το 2025 ήταν μια χρονιά κατά την οποία η Audi είχε, γενικά, θετικά αποτελέσματα. Με στόχο τα περιορισμένα κόστη, προχώρησε σε ανανέωση της γκάμας της, αύξησε τις πωλήσεις στα ηλεκτρικά της μοντέλα κατά 36%, και με το προχώρησε στην υλοποίηση του σχεδίου της να μπει στη Formula 1.

Το 2025, τα συνολικά έσοδα του ομίλου (Audi, Bentley, Lamborghini, Ducati) διαμορφώθηκαν στα 65,5 δισ. ευρώ (2024: 64,5 δισ. ευρώ), τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 3,4 δισ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη σε 4,6 δισ. ευρώ.

Το 2025 η Audi παρέδωσε 1.623.551 οχήματα (1.671.218 το 2024), εκ των οποίων 223.032 ηλεκτρικά (Audi Q6 e-tron περίπου 84.000 μονάδες και Audi A6 e-tron περίπου 37.000 μονάδες), ενώ 20.878 μονάδες ήταν οι παραδόσεις Bentley και Lamborghini. Επίσης, παρέδωσε και 50.895 μοτοσυκλέτες Ducati.

Για το 2026, η Audi προβλέπει έσοδα μεταξύ 63 και 68 δισ. ευρώ, με τη χρονιά να σηματοδοτεί τη μετάβαση της Audi από τη φάση ανανέωσης στη φάση πλήρους αξιοποίησης της νέας της γκάμας και των τεχνολογικών της επενδύσεων. Με περισσότερα από 20 νέα μοντέλα την τελευταία διετία, η μάρκα διαθέτει πλέον μία από τις νεότερες και πιο ολοκληρωμένες premium προϊοντικές σειρές στην αγορά.

Η στρατηγική εστιάζει στην ενίσχυση της παρουσίας σε κρίσιμες αγορές όπως οι ΗΠΑ (νέα SUV Audi Q9, νέα γενιά Audi Q7 και νέο Audi Q3), στην επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης μέσω νέων BEV όπως τα A6 e-tron και Q4 e-tron, στην ενίσχυση των συνεργασιών της στην Κίνα, και στη Formula 1 αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του κορυφαίου μηχανοκίνητου αθλητισμού για την επιτάχυνση της καινοτομίας, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η ηλεκτροκίνηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
239
157
105
101
49
