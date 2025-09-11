Driveit

Audi: Πλαισιώνεται με κορυφαίες συνεργασίες για την είσοδό της στη Formula 1 το 2026

BP/Castrol και adidas ενισχύουν τεχνολογικά και σε εμφάνιση την εικόνα της εταιρείας
Audi and bp team Formula 1
Δημήτρης Μπαλής

Εντατικά εργάζονται –σε κάθε επίπεδο- στην Audi, προκειμένου η εταιρεία να κάνει το ντεμπούτο της στη Formula 1 το 2026.

Σε επίπεδο τεχνολογικό πέραν του ότι εξελίσσει το δικό της υβριδικό κινητήριο σύστημα, ανέπτυξε συνεργασία με την bp στα καύσιμα και την εξειδικευμένη μάρκα λιπαντικών Castrol, προκειμένου να αναπτύξουν από κοινού το βιώσιμο καύσιμο Advanced Sustainable που έχει καθοριστεί από τη FIA, καθώς και λιπαντικών υψηλών επιδόσεων για τον κινητήρα, ενώ περιλαμβάνει και εξειδικευμένα Castrol ON EV fluids για τα ηλεκτρικά μέρη.

Audi F1 Project

Ήδη η Audi και η Castrol έχουν μακρά κοινή ιστορία επιτυχιών, από το WRC της δεκαετίας του ’80 μέχρι το Le Mans και το DTM.

Πέραν του τεχνολογικού μέρους, η Audi θα συνεργαστεί και με την adidas που θα είναι ο επίσημος συνεργάτης ένδυσης της ομάδας, για την από κοινού ανάπτυξη εξοπλισμού υψηλών επιδόσεων για οδηγούς, μηχανικούς και προσωπικό, καθώς και την παγκόσμια κυκλοφορία της συλλογής adidas x Audi F1 στις αρχές του 2026.

audi-f1-adidas

Η συλλογή θα φέρει τη φιλοσοφία design «clarity & precision» της Audi, ενώ θα δώσει τη δυνατότητα στους φίλους της μάρκας να εκφράσουν τη στήριξή τους πριν από την πρώτη εκκίνηση στη Formula 1.

Driveit
