Audi RS3 Sportback 400PS Quattro S Tronic – Δοκιμή: Το πιο διασκεδαστικό και καθημερινό RS3!

Την εποχή που είναι δύσκολο ένα αυτοκίνητο να σε ενθουσιάσει, το Audi RS3 το καταφέρνει με το παραπάνω!

Το RS3 είναι έχει δύναμη, ψυχή και συμπεριφορά ενός μοντέλου επιδόσεων, αλλά σε hatchback αμάξωμα. Για την ακρίβεια Sportback.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα τα κλισέ φιλοφρόνησης του κόσμου ταιριάζουν για αυτό το αυτοκίνητο! Το γερμανικό hot hatch προσφέρει εκρηκτικές επιδόσεις στις ευθείες και απίστευτη πρόσφυση στις στροφές χάρη στην τετρακίνηση quattro με το Torque Splitter, με τον ονειρεμένο ήχο του διαχρονικού πεντακύλινδρου κινητήρα της Audi να συνοδεύει κάθε στιγμή.

Το ανανεωμένο RS3 Sportback είναι από τα ελάχιστα μοντέλα που κρατούν ακόμα τη σημαία της οδηγικής απόλαυσης ψηλά, χωρίς καμία… έκπτωση, παρά τους δεκάδες περιορισμούς της σημερινής εποχής. Συν ότι είναι ένα κανονικότατο daily car για δουλειές, ψώνια, ταξίδια, αφού στην πραγματικότητα είναι ένα hatchback, το οποίο βασίζεται στο A3, δηλαδή έχει compact διαστάσεις και είναι πρακτικό.

Το Audi RS3 του 2025 διατηρεί αναλλοίωτη την παράδοση από το 2011, όταν η πρώτη γενιά πραγματοποίησε το ντεμπούτο της. Δε μεταμορφώθηκε σε κάτι διαφορετικό, ούτε εξευγενίστηκε, χάνοντας τον αρχικό του χαρακτήρα που το καθιέρωσε ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά σε κινητήρα, στήσιμο και επιδόσεις μοντέλα της κατηγορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν εξαιρέσουμε την τιμή της βενζίνης, νιώσαμε σαν να βρεθήκαμε σε χρονοκάψουλα 15 χρόνια πίσω, στο τιμόνι ενός hot hatch εκείνης της περιόδου. Ίσως να το κατάφερε το… Πνεύμα των Χριστουγέννων, ίσως οι μηχανικοί της Audi που έστησαν αλάνθαστα ένα αυτοκίνητο με έναν κινητήρα-διαμάντι κάτω από το καπό και το έκαναν να ανταγωνίζεται ευθέως supercars.

Με 400 ίππους, «0-100 χλμ./ώρα» σε 3,8 δλ. και 290 χλμ./ώρα τελική ταχύτητα (στο πακέτο RS Performance) σίγουρα το κάνει. Τόσο στα χαρτιά όσο και στην πράξη. Μπορεί με αυτές τις ιπποδυνάμεις και τα νούμερα να υπάρχει μία… εξοικείωση σήμερα λόγω των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, ωστόσο, στα θερμικά με τους περιορισμούς που τα συνοδεύουν δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν.

Διακριτικά επιβλητικό

Με επιθετική και ταυτόχρονα ευγενική γεμάτη αυτοπεποίθηση σχεδίαση, το Audi RS3 έχει πολλά να πει. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η χαρακτηριστική εξαγωνική μάσκα Singleframe, ενώ το δυναμικό βλέμμα που τονίζεται από τους εμπρός προβολείς τεχνολογίας LED Matrix, τα οποία περιλαμβάνουν 24 φωτιστικά στοιχεία που σχηματίζουν μοτίβο καρώ σημαίας εντυπωσιάζει. Σε αρμονία τα πλευρικά μαρσπιέ από ανθρακόνημα και η σπορ πλαϊνή γραμμή που καταλήγει σε ένα ενδιαφέρον πίσω μέρος με έναν διαχύτη με δύο μεγάλες μαύρες οβάλ RS απολήξεις εξάτμισης και έναν κόκκινο ανακλαστήρα τοποθετημένο κάθετα στο κέντρο.

Το πράσινο χρώμα Kyalami του αυτοκινήτου της δοκιμής μας τονίζει τις γραμμές του αμαξώματος και σε συνδυασμό με το γουργουρητό του κινητήρα, κάνει όλα τα κεφάλια όλων των ηλικιών να γυρίζουν.

Στα πιο γήινα χρώματα, το λευκό Arkona, το μεταλλικό μαύρο Mythos ή το δημοφιλές μεταλλικό γκρι Kemora, το RS3 είναι πιο διακριτικό μέχρι να δείξει τον άλλο του εαυτό.

Μέσα στο RS3

Μπαίνοντας στο εσωτερικό του RS3, αμέσως καταλαβαίνεις πως βρίσκεσαι μέσα σε ένα Audi. Το περιβάλλον γνώριμο, ποιοτικά υλικά, πολύ καλή συναρμογή, φινίρισμα και ναι, πρακτικό με διάφορες θήκες για αντικείμενα μικρά και λίγο μεγαλύτερα.

Κομψό, σύγχρονο, χωρίς υπερβολές και έξτρα εντυπωσιασμούς. Για τα δεδομένα της εποχής, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μίνιμαλ με επικέντρωση στον οδηγό. Το Audi virtual cockpit plus έχει διαγώνιο 12,3 ιντσών και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον οδηγό και τις διαδρομές του. Σημειώστε ότι ο ψηφιακός πίνακας οργάνων προσφέρει εμφανίσεις Sport, Performance και Runway με τις αντίστοιχες πληροφορίες, όπως για τις δυνάμεις g, τη ροπή, το γυρολόγιο των χρόνων στην πίστα, κ.λπ. Η οθόνη αφής των 10,1 ιντσών που φιλοξενεί το infotainment είναι ευκρινής και εύχρηστη και προσφέρει όσα χρειάζονται, χωρίς να τη χαρακτηρίζαμε την extravagant τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Επίσης, συναντάμε φυσικούς διακόπτες για τις βασικές λειτουργίες και εννοείται πως δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από το RS3, καθώς αποτελούν σημαντικό κομμάτι για να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού.

Χωροταξικά, οδηγός και συνοδηγός έχουν αρκετό χώρο μπροστά, ενώ ακόμη δύο επιβάτες μπορούν να μεταφερθούν άνετα στις πίσω θέσεις με τον τρίτο του μεσαίου καθίσματος με κάποιους περιορισμούς. Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών είναι 282 λίτρα, κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται σύνεση για το τι θα πάρει μια παρέα μαζί της στο ταξίδι. Αν και αυτό είναι μάλλον το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτεί η παρέα μέσα στο RS3!

Κινητήρας-διαμάντι

Κάτω από το καπό του Audi RS3 βρίσκεται ο γνωστός πεντακύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος 2.5 TFSI βενζινοκινητήρας της Audi Sport, απόδοσης 400 ίππων και 500 Nm ροπής. Ένας κινητήρας μοναδικός, εντυπωσιακός με απίστευτη χροιά, λειτουργία και επιδόσεις, ο οποίος συνεργάζεται με τον καλύτερο τρόπο με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη S Tronic 7 σχέσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μεγάλος του ξάδερφος είναι ο πεντάλιτρος V10 του R8.

Ο πεντακύλινδρος κινητήρας δουλεύει καλά από χαμηλές στροφές, κινώντας με ευκολία το αμάξωμα των 1.640 κιλών, ενώ από τις 3.000-7.000 σ.α.λ. δίνει τον καλύτερό του εαυτό.

Ειδικά, στο Dynamic mode, πατώντας βαθιά το πόδι στο γκάζι μετά τις 3.000 σ.α.λ., η επιτάχυνση είναι απίστευτη, κολλάς κυριολεκτικά στο κάθισμα με κρατημένη την ανάσα. Αφήνοντας το πόδι από το γκάζι, κόβει έντονα και επανέρχονται οι παλμοί στο φυσιολογικό τους επίπεδο.

Μέσω του Audi drive select modes, στην επιλογή του προγράμματος RS Performance (Dynamic και RS Torque Rear τα άλλα δύο), ο ήχος του κινητήρα γίνεται ακόμα πιο έντονος και ο οδηγός έχει όλη τη δύναμη στη διάθεσή του.

Στο δρόμο

Πριν πατήσουμε το πολυπόθητο μπουτόν εκκίνησης, φτιάχνουμε τη θέση οδήγησης στα μέτρα μας και αναμενόμενα είναι ιδανική, ενώ τα καθίσματα αγκαλιάζουν όλο το σώμα, προσφέροντας πολύ καλή στήριξη, στην οποία βοηθά και ο συνδυασμός μικροϊνών Dinamica και δέρματος. Στη συνέχεια ο πεντακύλινδρος κινητήρας παίρνει ζωή και μαζί και εμείς στο άκουσμα του μπάσου γουργουρητού του.

Όσο παράξενο κι αν ακουστεί, με το RS3 μπορείς να κινηθείς και νορμάλ και ας έχει την τάση να σε πριζώνει. Μέσα στην πόλη, θέλοντας να αποφύγουμε και τα… κάθε είδους μπλεξίματα και ταυτόχρονα να διαπιστώσουμε στην πράξη κατά πόσο μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί το RS3 στην καθημερινότητά του, κινηθήκαμε κυρίως στα οδηγικά προγράμματα Efficiency και Comfort και ακούγοντας τη μουσικούλα μας από το ηχοσύστημα SONOS 3D Premium Sound System, το οποίο διατίθεται προαιρετικά.

Όντως, οι μετακινήσεις ήταν απροβλημάτιστες, η ανάρτηση δεν κούρασε καθόλου, με ελάχιστες εξαιρέσεις σε αρκετά κακό οδόστρωμα. Σαφώς και το set-up της ανάρτησης είναι πιο σκληρό συγκριτικά με ένα απλό Α3, αλλά αυτό δεν είναι αποτρεπτικό από το να το έχει κάποιος σαν every day car, σε αντίθεση με hot-hatches άλλων εποχών, όπως Ford Focus RS, κ.ά. που ήταν πιο κουραστικά στην καθημερινότητα. Μόνο η κοντή κρεμαγιέρα προδίδει ότι δεν οδηγείς ένα απλό Α3, αλλά το κορυφαίο και δυσκολεύει λίγο στους ελιγμούς.

Μάλιστα, η μέση κατανάλωση σε μεικτό κύκλο με νορμάλ οδήγηση κυμάνθηκε κοντά στο 9,3 λτ./ 100 χλμ. που ανακοινώνει η εταιρεία, ακόμη ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι το RS3 έχει και άλλο πρόσωπο. Μπορεί στις μέρες μας το κυνήγι των χαμηλών καταναλώσεων από τις εταιρείες να το κάνει να φαίνεται υψηλό νούμερο, αλλά ρεαλιστικά μιλώντας, δεν είναι. Τα περισσότερα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους καταναλώνουν τόσο και περισσότερο μες στην πόλη, ενώ ο τρόπος οδήγησης δε βοηθάει. Εννοείται πως όταν ο ρυθμός ανεβαίνει, ανεβαίνει και η κατανάλωση κατά πολύ. Εμείς σε συνθήκες πίεσης είδαμε από 16-20 λτ./100 χλμ.

Στον αυτοκινητόδρομο, πίσω από το τιμόνι του RS3 είναι μαγεία. Κινηθήκαμε κυρίως με επιλεγμένο το οδηγικό πρόγραμμα Auto. Στιβαρό πλαίσιο, απίστευτο πάτημα, σταθερότητα, εξαιρετική η RS adaptive ανάρτηση που κάνει το RS να ταξιδεύει σωστά, αλλά και να περνάει τις στροφές σαν ευθεία. Το Sportback της Audi, όμως, ανεβάζει ταχύτητα, κυριολεκτικά «μέχρι να πεις κύμινο», γι’ αυτό χρειάζεται εγκράτεια, αυτοπειθαρχία και σύνεση, ή απλά cruise control, κυρίως για λόγους ασφάλειας, αλλά και προστίμων.

Σε επαρχιακό δρόμο με στροφές, το RS3 είναι ποίημα. Ο κινητήρας και το 7-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη συνεργάζονται άψογα, με τις αλλαγές σχέσεων να πραγματοποιούνται ακαριαία. Ο ήχος σε κάθε κατέβασμα σε κάνει να εθίζεσαι όλο και περισσότερο. Το επίπεδο της πρόσφυσης είναι εξωπραγματικά υψηλό, κάτι που προσδίδει έξτρα αυτοπεποίθηση για να ανεβάζεις ρυθμό. Η δύναμη περνάει και στους τέσσερις τροχούς με μοναδικό τρόπο. Οι νόμοι της Φυσικής, όμως, έχουν και τα όριά τους, γι’ αυτό χρειάζεται συγκέντρωση και προσοχή για να αποφευχθεί η υπερβολή με δυσάρεστες συνέπειες.

Το flat top-bottom τιμόνι έχει ωραία αίσθηση, είναι ακριβές και παρέχει όλη την πληροφόρηση από το δρόμο στον οδηγό. Το μπροστινό μέρος στρίβει με ακρίβεια διαβήτη και αποτελεσματικά, το φαινόμενο της υποστροφής δεν εμφανίζεται για κανένα λόγο, παρά μόνο λόγω λάθους από πλευράς του οδηγού. Έτσι, το μπροστινό μέρος είναι βιδωμένο στην άσφαλτο και το πίσω μέρος βοηθάει στην καλύτερη έξοδο.

Το φοβερό σύστημα τετρακίνησης quattro της Audi σε συνδυασμό με το Torque Splitter είναι ο βασικός λόγος που το RS3 αποτελεί υπόδειγμα οδηγικής συμπεριφοράς. Το Torque Splitter ουσιαστικά επιτρέπει την πλήρως μεταβλητή κατανομή της ροπής στους πίσω τροχούς, δηλαδή μοιράζει τη ροπή σε κάθε τροχό ξεχωριστά αναλόγως τις συνθήκες του οδοστρώματος ή το driving mode.

Για όσους θέλουν το κάτι παραπάνω, το κόκκινο κουμπί που αναγράφει RS σε μεταφέρει στο… hardcore μενού, όπου μπορείς να επιλέξεις το «Rear Torque», κατά το οποίο απενεργοποιούνται τα ηλεκτρονικά και η ροπή κατανέμεται με προτεραιότητα στους πίσω τροχούς. Έτσι με το γκάζι, ελέγχεις το πίσω μέρος και η υπερστροφή κάνει την εμφάνισή της.

Αξίζει να σημειωθεί, πως δεν πρόκειται για ένα καθαρόαιμο πισωκίνητο, όπου η υπερστροφή έρχεται με φυσικότητα, αλλά δεν παύει μαζί με τη χάραξη της πορείας του πίσω μέρους, να χαράσσεται και το χαμόγελο στο πρόσωπό μας.

Στην πίστα

Έχοντας το RS3 στη διάθεσή μας, δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε μία επίσκεψη στην ολοκαίνουρια με σύγχρονες εγκαταστάσεις πίστα καρτ Sfi Karting Circuit στα Σπάτα, στην οδό Ονείρων 1. Κυριολεκτικά όνειρο, αφού είχαμε την τύχη να οδηγήσουμε το Audi RS3 στην πιο μεγάλη πίστα καρτ της Ελλάδας μήκους 1.350 μ.

Αστραπιαία εκκίνηση με το launch control και παρόλο που η πίστα καρτ είναι σχετικά στενή για αυτοκίνητο, το RS3 έστριβε τις 13 στροφές της πίστας χωρίς δισταγμό. Το RS3 αγαπάει την οδήγηση με γραμμές. Μικροδιορθώσεις στο τιμόνι, στοχεύεις την κορυφή και συνεχίζεις στην επόμενη στροφή. Το RS3 μπορεί εύκολα να σε παρασύρει να παραβείς τον κανόνα «slow in fast out» για το πώς πρέπει να μπεις και να βγεις από μία στροφή, αλλά τα φρένα στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων.

Φυσικά, αν και έδειξαν ότι δεν έχουν διάθεση να κουραστούν, δε θέλαμε να δοκιμάσουμε τις αντοχές τους μέχρι τέλους. Σε κάθε γκάζι και άφημα, ο ήχος του κινητήρα σε παρασύρει να το κάνεις ξανά και ξανά. Στο Dynamic mode, κατά το οποίο ανοίγουν τα κλαπέτα της εξάτμισης ο ήχος είναι μαγευτικός.

Το (χριστουγεννιάτικο) δώρο της αυτοκίνησης

Το Audi RS3 είναι ένα πραγματικό δώρο για την αυτοκίνηση της σημερινής εποχής, γιατί δρα ενάντια σε καθετί αποστειρωμένο. Είναι ένα γρήγορο αυτοκίνητο με ουσία, το οποίο προσφέρει και όσα χρειάζεται κανείς για το χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του και τα ταξίδια με οικογένεια ή χωρίς, και όχι απλά να το χαρεί μια Κυριακή. Το RS3 είναι μία ποιοτική κατασκευή που αποτελεί απαύγασμα της τεχνολογίας, με πρωταγωνιστικά στοιχεία την εκπληκτική τετρακίνηση quattro, το Torque Splitter και το μοναδικό πεντακύλινδρο κινητήρα, ένα από τα καλύτερα… εν ενεργεία σύνολα.

Βασικά, δεν το χορταίνεις με τίποτα. Το Audi RS3 σου βγάζει την πιο άπληστη πτυχή του χαρακτήρα σου, γιατί δε θέλεις ποτέ να το αφήσεις, που φτάνεις σε σημείο εθισμού. Επιτάχυνση και επιβράδυνση όλη μέρα! Η χαρά που σου προσφέρει είναι απερίγραπτη και δίνει μαθήματα επιδόσεων και οδηγικής συμπεριφοράς ακόμα και σε supercars. Το RS3 τα κάνει όλα να γίνονται εύκολα και με ασφάλεια, αλλά γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο χρειάζεται πάντα αυτοσυγκράτηση.

Σε όλες τις ευτυχισμένες ιστορίες, υπάρχει όμως και ένα «αλλά». Και στην προκειμένη περίπτωση έχει να κάνει με την τιμή. Το Audi RS3 Sportback απευθύνεται σε περιορισμένο κοινό, διότι η τιμή του ξεκινάει από 95.980 ευρώ. Ένα αυτοκίνητο που τα έχει όλα και σε κάνει να ονειρεύεσαι ή να γίνεις ο Grinch των Χριστουγέννων μέχρι να το αποκτήσεις!

Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία την πίστα καρτ Sfi Karting Circuit στα Σπάτα και την οικογένεια Τσερανίδη που μας υποδέχθηκε.