Audi: Τα 639 άλογα του RS 5 στο Μαρόκο

Ένα από τα πιο ισχυρά μοντέλα παραγωγής στην εποχή μας, το Audi RS 5, που παρουσιάστηκε πρόσφατα, έκανε την εμφάνισή του και στο Μαρόκο.

Το πρώτο plug-in hybrid υψηλών επιδόσεων της Audi Sport ανέδειξε τις δυνατότητές του αρχικά στην πίστα Circuit de Marrakech και στη συνέχεια στους απαιτητικούς δρόμους της οροσειράς του Άτλαντα

Η πίστα Circuit de Marrakech μετατράπηκε σε μια απαιτητική διαδρομή που έφερε το RS 5 στα όριά του. Σφιχτές στροφές, τμήματα slalom και ειδικές ζώνες drift δημιούργησαν συνθήκες που δοκίμασαν την ευελιξία, την ακρίβεια και τη δυναμική συμπεριφορά του αυτοκινήτου, με τη ροπή να προσαρμόζεται συνεχώς στις συνθήκες οδήγησης, επιτρέποντας ευέλικτες αλλαγές κατεύθυνσης αλλά και σταθερή πορεία σε υψηλές ταχύτητες.

Ακόμη και σε απότομες μεταβολές φορτίου, το όχημα παραμένει απόλυτα ελεγχόμενο και ισορροπημένο χάρη στο νέο σύστημα τετρακίνησης quattro με Dynamic Torque Control. Το σύστημα επιτρέπει ηλεκτρομηχανικό torque vectoring στον πίσω άξονα και κατανέμει τη ροπή μεταξύ των τροχών με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια. Το αποτέλεσμα είναι πιο άμεσο τιμόνι, μέγιστη σταθερότητα και ελεγχόμενη επιτάχυνση ακόμη και στις πιο κλειστές στροφές.

Μετά την πίστα, το γερμανικό μοντέλο συνέχισε την πορεία του στις περιοχές της οροσειράς του Άτλαντα, με στενούς δρόμους και φουρκέτες, όπου λειτούργησε δυναμικά η ανάρτηση RS sport με καινοτόμα αμορτισέρ twin-valve.

Το νέο Audi RS 5 εξοπλίζεται με plug-in hybrid σύστημα κίνησης, που αποτελείται από τον V6 biturbo κινητήρα 2.9lt, συνδυαζόμενος με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 130 kW, αποδίδοντας συνολικά 639 ίππους (470 kW) και 825 Nm ροπής.

Το Audi RS 5 Avant, έχει συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου 4,5–3,9 λίτρα/100 χλμ., συνδυασμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 18,7–17,8 kWh/100 χλμ., και συνδυασμένες εκπομπές CO2 102–88 γρ./χλμ., ενώ παραπλήσιες είναι οι τιμές για το Audi RS 5 Sedan.

Σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, το RS 5 κινείται σχεδόν αθόρυβα και όταν οι απαιτήσεις σε δύναμη αυξάνονται, ο θερμικός κινητήρας και ο ηλεκτροκινητήρας συνεργάζονται για να προσφέρουν υψηλά αποθέματα ισχύος.