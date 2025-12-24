Driveit

Audi: Τα κορίτσια της ποδοσφαιρικής Μπάγερν παίζουν μπάλα με το νέο Audi Q3

Το νέο μοντέλο πλαισιώνεται από τα Audi A3 και Audi A1 allstreet
The FC Bayern Munich women's team gathered around an Audi Q3 during the vehicle handover at Lake Tegernsee.
Δημήτρης Μπαλής

Με Audi κυκλοφορούν οι ποδοσφαιρίστριες της FC Bayern Munich, καθώς τους παραδόθηκαν τα νέα τους μοντέλα.

Η παράδοση συνοδεύτηκε από ένα ξεχωριστό driving event στη λίμνη Tegernsee, όπου οι παίκτριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τα νέα τους Audi.

Η πλειονότητα της ομάδας (26 τον αριθμό) επέλεξε το νέο Audi Q3, ενώ διατέθηκαν επίσης 5 Audi A3 και 1 Audi A1 allstreet, ενώ μετά την παράδοση των οχημάτων ακολούθησε μια διαδρομή με ξεχωριστό χαρακτήρα.

Προορισμός, η εντυπωσιακή γέφυρα Faller-Klamm, όπου οι παίκτριες συμμετείχαν σε μια σειρά από δημιουργικές και διαδραστικές δοκιμασίες, σχεδιασμένες για να ενισχύσουν την εξοικείωσή τους με τα αυτοκίνητα. Ανάμεσά τους, η οδήγηση ακριβώς 11 μέτρων —όση η απόσταση ενός χτυπήματος πέναλτι— αλλά και η ρύθμιση των χρωμάτων της FC Bayern Munich μέσω του συστήματος ατμοσφαιρικού φωτισμού του Q3.

Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της ομάδας στο Μόναχο.

Η συνεργασία με τη γυναικεία ομάδα της FC Bayern Munich βρίσκεται σε ισχύ από το 2021, ενώ η Audi αποτελεί διαχρονικό συνεργάτη του συλλόγου από το 2002.

Σημειώνω ότι και η ανδρική ομάδα της FC Bayern οδηγεί εδώ και χρόνια Audi.

