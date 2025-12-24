Audi: Τα κορίτσια της ποδοσφαιρικής Μπάγερν παίζουν μπάλα με το νέο Audi Q3

Με Audi κυκλοφορούν οι ποδοσφαιρίστριες της FC Bayern Munich, καθώς τους παραδόθηκαν τα νέα τους μοντέλα.

Η παράδοση συνοδεύτηκε από ένα ξεχωριστό driving event στη λίμνη Tegernsee, όπου οι παίκτριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τα νέα τους Audi.

Η πλειονότητα της ομάδας (26 τον αριθμό) επέλεξε το νέο Audi Q3, ενώ διατέθηκαν επίσης 5 Audi A3 και 1 Audi A1 allstreet, ενώ μετά την παράδοση των οχημάτων ακολούθησε μια διαδρομή με ξεχωριστό χαρακτήρα.

Προορισμός, η εντυπωσιακή γέφυρα Faller-Klamm, όπου οι παίκτριες συμμετείχαν σε μια σειρά από δημιουργικές και διαδραστικές δοκιμασίες, σχεδιασμένες για να ενισχύσουν την εξοικείωσή τους με τα αυτοκίνητα. Ανάμεσά τους, η οδήγηση ακριβώς 11 μέτρων —όση η απόσταση ενός χτυπήματος πέναλτι— αλλά και η ρύθμιση των χρωμάτων της FC Bayern Munich μέσω του συστήματος ατμοσφαιρικού φωτισμού του Q3.

Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της ομάδας στο Μόναχο.

Η συνεργασία με τη γυναικεία ομάδα της FC Bayern Munich βρίσκεται σε ισχύ από το 2021, ενώ η Audi αποτελεί διαχρονικό συνεργάτη του συλλόγου από το 2002.

Σημειώνω ότι και η ανδρική ομάδα της FC Bayern οδηγεί εδώ και χρόνια Audi.