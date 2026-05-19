Ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών με την αγορά ηλεκτρικού Opel

Ένα δυναμικό πρόγραμμα προσφέρει δωρεάν η Opel, με κάθε αγορά αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου.

Συγκεκριμένα, το νέο πρόγραμμα «Electric ALL IN» δημιουργήθηκε για να προσφέρει σιγουριά σε κάθε στάδιο της εμπειρίας χρήσης ενός ηλεκτρικού Opel – από τη φόρτιση και την αυτονομία μέχρι την υποστήριξη και τη συντήρηση.

Αρχικά, μέσα από την υπηρεσία e–Routes της εφαρμογής myOpel, ο οδηγός καθοδηγείται προς τον προορισμό του, βρίσκοντας βέλτιστες στάσεις φόρτισης και παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο ενημερώσεις για το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και τις συνθήκες της διαδρομής.

Η υπηρεσία e–Routes περιλαμβάνεται στο πακέτο Connect One, το οποίο προσφέρεται δωρεάν για 10 χρόνια.

Επίσης, προσφέρεται δυνατότητα απόκτησης φορτιστή 22kW Wallbox με χαμηλό κόστος μέσω της Free2Move eSolutions, μέλος του ομίλου Stellantis, με τα υψηλοτέρα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Κι ακόμα, δωρεάν είναι η υπηρεσία εγκατάστασης μέσω της Enervek Recharge, με ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον προκαταρκτικό ηλεκτρολογικό έλεγχο και την τοποθέτηση έως την κάλυψη της εγγύησης του φορτιστή.

Δωρεάν και το καλώδιο οικιακής χρήσης (Mode 2) και το καλώδιο για ταχυφορτιστή (Mode 3).

Καταλήγοντας, όλα τα ηλεκτρικά Opel καλύπτονται με 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια Opel Assistance και διαστήματα service ανά 2 χρόνια – αντί ετήσιας συντήρησης όπως στα οχήματα με θερμικό κινητήρα.