Και σε έκδοση βενζίνης/LPG το νέο Renault Clio

Τη γνωστή και δοκιμασμένη λύση, εδώ και 15 χρόνια, ενός συστήματος κίνησης με βενζίνη και υγραέριο, προσφέρει η Renault στο Clio.

Η έκδοση Eco‑G turbo 120 EDC, με δύο ξεχωριστές δεξαμενές, χαρίζει συνολική αυτονομία έως 1.450 χλμ.

To σύστημα bi-fuel, το οποίο τοποθετείται εξαρχής στο εργοστάσιο παραγωγής, απαρτίζεται από έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.2 lt άμεσου ψεκασμού, αποδίδοντας 120 ίππους, ήτοι 20 παραπάνω από το bi-fuel σύστημα κίνησης του Clio 5 (Eco‑G 100), ενώ η μέγιστη ροπή αγγίζει τα 200 Nm (+30 Nm). Η δε επιτάχυνση στα 0-100 χλμ./ώρα, ορίζεται σε 9,8 δευτ.

Το μοτέρ συνεργάζεται με 6άρι αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC, που βοηθά στη μειωμένη κατανάλωση, με 6,5 λίτρα/100 χλμ. σε λειτουργία LPG (εκπομπές CO2 από 106 γρ./χλμ., και 5,4 λίτρα/100 χλμ. στη λειτουργία βενζίνης (εκπομπές CO2 στα 122 γρ./χλμ.).

Η νέα έκδοση Renault Clio Eco-G turbo 120 EDC προσφέρεται από 22.900 ευρώ, και πλαισιώνεται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και ακόμα 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.