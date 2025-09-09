Audi: Το Concept C ίσως γίνει το ηλεκτρικό R8

«Η ριζοσπαστική απλότητα βρίσκεται στην καρδιά της προσέγγισής μας. Θέλουμε να διαμορφώσουμε μια μάρκα ικανή να εμπνέει επιθυμία και να αφήνει πολιτισμικό αποτύπωμα. Αυτό είναι το Radical Next της Audi», λένε στη γερμανική μάρκα και περιμένουμε να δούμε τη μετάφραση στην πράξη.

Λένε επίσης «αναδιαμορφώνουμε όχι μόνο το design, αλλά και ολόκληρη την εταιρεία. Η διαύγεια είναι το ήθος μας και η πυξίδα που θα καθοδηγήσει την Audi στην επόμενη εποχή».

Προς το παρόν η Audi εγκαινιάζει μια νέα εποχή σχεδίασης με την παρουσίαση του Concept C, ενός αμιγώς ηλεκτρικού διθέσιου roadster που ενσαρκώνει τη φιλοσοφία της ριζοσπαστικής απλότητας.

Η μάρκα με τα τέσσερα δαχτυλίδια στο νέο πρωτότυπο εμφανίζει ένα κάθετο πλαίσιο εμπρός, εμπνευσμένο από το Auto Union Type C, και μια φωτεινή υπογραφή τεσσάρων στοιχείων που θα χαρακτηρίζει τα μελλοντικά μοντέλα Audi. Οι καθαρές, γλυπτικές επιφάνειες και η γεωμετρική ακρίβεια δίνουν έμφαση στο ουσιώδες, χωρίς περιττά στοιχεία.

Το εσωτερικό είναι μινιμαλιστικό, με νέο τιμόνι, premium υλικά, αναδιπλούμενη οθόνη 10,4 ιντσών και τεχνολογία Shy Tech για τις πληροφορίες προς τον οδηγό.

Το Concept C θα μπει άμεσα στην παραγωγή και περιμένουμε να μάθουμε το όνομα που θα φέρει, αν θα είναι ΤΤ ή R8 ηλεκτρικό ή κάτι άλλο. Ήδη η Audi έχει λανσάρει πάνω από 20 νέα μοντέλα σε διάστημα 24 μηνών.